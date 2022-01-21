Watercolor Eyes: слухайте трек Лани Дель Рей, записаний для нового сезону Ейфорії

Американська співачка Лана Дель Рей випустила новий трек під назвою "Watercolor Eyes". Його вона записала спеціально для продовження популярного серіалу "Ейфорія".

Пісня Лани Дель Рей стала саундтреком до другого сезону серіалу "Ейфорія". Вона прозвучить у третій серії шоу, яка вийде на HBO Max 23 січня.

Це цікаво: Найкраща колаборація: Alyona Alyona, Саніна, Пивоваров та ONUKA випустили трек "Твій день"

Трек спродюсував Назрі Тоні Атве, відомий завдяки роботі з Шакірою, Джастіном Бібером та Пітбулем.

Lana Del Rey – Watercolor Eyes, слухайте саундтрек до серіалу "Ейфорія":

22 жовтня 2021 року Дель Рей випустила альбом Blue Banisters. У платівку увійшли 15 треків, включаючи однойменну заголовну композицію та Arcadia. Серед тем пісень в альбомі – складний досвід стосунків Дель Рей з матір'ю, любовні невдачі, самотність, близький зв'язок із сестрою.

Перший епізод "Ейфорії" із Зендаєю, Джейкобом Елорді, Сідні Свіні й Ангусом Клаудом вийшов 9 січня. Серію подивилися 2,4 мільйона глядачів на всіх платформах. Це найвищий показник із моменту запуску HBO Max.

Раніше візажистка "Ейфорії" Доніелла Дейві показала бекстейдж створення гриму Джейкоба Елорді в образі побитого Нейта. Зауважимо, що її робота вражає, адже складно зрозуміти, що це не реальні синці, а макіяж.

Читайте також: Музичні новинки тижня: плейлист найкращих пісень січня 2022