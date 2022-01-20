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Візажистка "Ейфорії" показала, як створювався образ Нейта для сцени з бійкою

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Макіяж не відрізниш від справжніх слідіві побоїв - фото 1
Макіяж не відрізниш від справжніх слідіві побоїв

Візажистка "Ейфорії" Доніелла Дейві показала бекстейдж створення гриму Джейкоба Елорді в образі побитого Нейта. Зауважимо, що її робота вражає, адже складно зрозуміти, що це не реальні синці, а макіяж.

Фотографії дівчина опублікувала у своєму інстаграмі. Світлини зібрали десятки тисяч лайків, а також безліч коментарів.

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У цьому образі Елорді з'явився в одному з епізодів другого сезону "Ейфорії". На новорічній вечірці його персонаж бачить старого ворога – наркоторговця Феско. Ворог підходить до Нейта і пропонує випити, щоб закопати сокиру війни. Але щойно герой потрапляє у пастку, Феско б'є його по голові скляною пляшкою.

Перший епізод другого сезону "Ейфорії" вийшов 9 січня. Серію подивилися 2,4 мільйона глядачів на всіх платформах. Це найвищий показник із моменту запуску HBO Max.

"Ейфорія" – це серіал Сема Левінсона, який розповідає про групу підлітків, про їхні особисті проблеми, а також про ставлення до сексу та наркотиків. Він заснований на однойменному ізраїльському багатосерійному фільмі 2012, права на який HBO викупив у 2018 році.

У шоу грають Зендая ("Людина-павук: Додому шляху нема"), Джейкоб Елорді ("Калейдоскоп поцілунків"), Сідні Свіні ("Одного разу… в Голлівуді"), Ангус Клауд ("Північний Голлівуд"), Сторм Райд ("Загін самогубців: Місія навиліт"), Хантер Шефер та інші.

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