Wanna Talk About It: Netflix запускає корисне шоу, присвячене коронавірусу

Компанія Netflix анонсувала запуск Instagram-шоу, в якому розповідатимуть про "реалії цього дивного часу". Про це сервіс повідомив у своєму акаунті в інстаграмі.

Проєкт називатиметься Wanna Talk About It? Його творці стверджують, що розмови з фахівцями з психологічного здоров'я можуть бути корисні в умовах пандемії.

І ще: Гарольд, який приховує біль, закликав робити меми вдома (відео)

"Якщо ви відчуваєте себе дійсно напруженим і стривоженим, розмови про реалії цього дивного і заплутаного часу можуть бути дуже корисні", – йдеться в описі.

З психологами в ефірі спілкуватимуться учасники проєктів Netflix, серед яких Калеб Маклафлін ("Дуже дивні справи"), Росс Батлер і Аліша Бое ("13 причин чому"), Ной Сентінео і Лана Кондор ("Всім хлопцям, яких я любила раніше") та інші. Планується обговорювати теми розлади сну, тривоги і турботи про себе.

Шоу Wanna Talk About It? запускається 9 квітня о 16:00 за тихоокеанським часом (1:00 за київським часом) і виходитиме раз на тиждень в Instagram Netflix.

Читайте також: Брюс Віліс перетворив свою дочку на Солдата Джейн: стрижемося вдома