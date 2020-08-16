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Вживання цих продуктів заважає скинути вагу
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Є ряд продуктів, які уповільнюють метаболізм, виведення рідини з організму, і, як результат, дівчата набувають явну "пухкість".
Цукор
Цукор – не абсолютне зло. У розумних кількостях він навіть необхідний організму. Але якщо ви хочете схуднути, від нього краще відмовитися. Адже цукор сприяє накопиченню в організмі глюкози, надлишок якої відкладається у вигляді жиру на стегнах і талії.
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Борошняне
Борошняне – будь то хліб, здоба, пончики, печиво або шматочок торта – це рафіновані вуглеводи. А вони ті ще лиходії: зводять ваші зусилля схуднути нанівець. Все через цукор і трансжири, які не засвоюються організмом і порушують метаболізм.
Фастфуд
Якщо ви заглядайте в McDonald's раз на пів року, як виняток, – не страшно. Але якщо ви там частий гість, знайте: це те, що заважає вам схуднути. Тому що будь-який фастфуд – це і цукор, і біле борошно, і оброблене м'ясо, і трансжири, і тонни солі. Навіть заправка для салату в McDonald's – це калорії, які осядуть мертвим вантажем.
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