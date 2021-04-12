Красуні показують епічні селфі, на яких їх неможливо впізнати (фото)

Поняття краси для кожного своє, але ці дівчата яскраво демонструють, як всього за мить з вродливої можна стати кумедною та малопривабливою. З почуттям гумору тут все в порядку!

В мережі є місце не лише ідеальним кадрам, а й гумору, що підтверджують шанувальники сабреддіту PrettyGirlsUglyFaces. Тут красуні діляться не лише своїми чарівними селфі, а й далеко не найвдалішими знімками. Незвичайна спільнота з'явилась на світ ще у 2012 році і тепер має понад 90 тисяч підписників.

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Річ у тому, що навіть привабливі дівчата, яких ми бачимо в мережі, можуть розсмішити своїми виразами обличчя, які навряд чи колись потраплять до переліку тих, які не соромно опублікувати на своєму профілі в соцмережах. Дехто з них навіть влаштовує змагання на найпотворніше обличчя.

Dipitydoodahdipityay

daisysnek

reddit

FlipMineArseMom

unanatkumot

moonari

reddit

Mizelle

Volunteer-Pillager

21summerroses

ig_gnome_inious

swingin_in_the_reign

tdyyy92

reddit

Taylor-Cox-TLC

lazarus_lateralus

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