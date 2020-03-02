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Вусатий фанк: дивіться перший трейлер документалки про українську музику 70-х

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Вусатий фанк присвячений українській музиці 70-х років - фото 1
Вусатий фанк присвячений українській музиці 70-х років

У мережі з'явився перший трейлер майбутнього документального фільму "Вусатий фанк" про українську музику 1970-х. Дивіться його на Радіо МАКСИМУМ!

Автор ідеї та сценарист – Віталій "Бард" Бардецький. Це його дебютна робота в кіно. Режисер стрічки "Вусатий фанк" – Олександр Ковш.

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Документальний фільм досліджує золоту епоху української популярної музики часів "Червоної рути", Назарія Яремчука та групи "Водограй". Послухати треки з вінілів того часу можна в міксах одеського саунд-продюсера C. J. Plus. Це насправді звучить дуже круто.

Дивіться трейлер фільму Вусатий фанк:

Дивіться кадри зі зйомок документального фільму:

Вусатий фанк: дивіться перший трейлер документалки про українську музику 70-х - фото 389614

Вусатий фанк: дивіться перший трейлер документалки про українську музику 70-х - фото 389615

Вусатий фанк: дивіться перший трейлер документалки про українську музику 70-х - фото 389616

Вусатий фанк: дивіться перший трейлер документалки про українську музику 70-х - фото 389617

Дата виходу фільму поки не уточнюється, але ймовірно, прем'єра відбудеться цієї весни.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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