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Шість способів прискорити метаболізм

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Поради, які допоможуть розігнати метаболізм - фото 1
Поради, які допоможуть розігнати метаболізм

Щоб схуднути, потрібно прискорити метаболізм – процес обміну речовин в організмі. Найчастіше саме він відіграє ключову роль в комплекції тіла: людина зі швидким обміном речовин, як правило, стрункіша. Розповідаємо, як прискорити метаболізм без реєстрації та СМС.

Для прискорення метаболізму зовсім не потрібно приймати спеціальні добавки до їжі або випивати літри води. Ці прості поради допоможуть це зробити за лічені хвилини.

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Стрибки. Вранці після пробудження корисно пострибати. 5 хвилин стрибків на місці змусять лімфу циркулювати по організму швидше, у результаті активізується її очищення від токсинів і прискориться метаболізм.

Два варені яйця. Курячі яйця багаті білком, який покращує стан м'язової маси, завдяки якій зменшується кількість жирової тканини. З'їдати щодня по два варених курячих яйця – відмінний "ледачий" спосіб розігнати метаболізм.

Снідайте вареними яйцями - фото 308872
Снідайте вареними яйцями

Чорний шоколад. Замініть солодощі у раціоні на темний або чорний шоколад (від 70%). Вчені з'ясували: якщо регулярно з'їдати по 40 грамів шоколаду з підвищеним вмістом какао, це поліпшить чутливість клітин до інсуліну та спонукає організм активніше переробляти їжу в енергію, а не в жир, – так метаболізм отримає прискорення.

Холодна вода. Ще один "ледачий" спосіб активізувати обмін речовин – випивати щодня півлітра прохолодної води. Рідина не тільки наповнить шлунок, а й змусить організм витратити зайві калорії на зігрівання. Звичка пити холодну воду може збільшити швидкість метаболізму на 30%.

Пийте холодну воду - фото 308871
Пийте холодну воду

Перекус перед сном. Ідеальний "ледачий" спосіб стати стрункішими. Дослідження вчених з Університету Флориди показало, що легкий білковий перекус перед сном здатний поліпшити нічний обмін речовин, а також активізувати перероблювання жирів.

Нормальний сон. Щоб обмін речовин не сповільнювався, важливо регулярно висипатися. За словами вчених, нормальний сон без хронічного недосипу не менш важливий для спалювання жирів, ніж регулярні тренування та збалансований раціон.

Не нехтуйте здоровим сном - фото 308870
Не нехтуйте здоровим сном

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Джерело: Medikforum
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