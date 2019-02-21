Дізнайся, чому лікарі дозволили не мити руки

Всіх з дитинства привчають бути охайними та слідкувати за особистою гігієною. Батьки змушують дітей мити руки по декілька разів на день. Дізнайся, чому цього робити не варто.

Не тягни брудне до рота! А руки ти помив? Де вологі серветки? Треба все продезінфікувати! Знайомо таке? Умови життя покращилися, а люди не перестали хворіти. Лікарі-імунологи починають бити на сполох. Річ у тім, що ми занадто переймаємося чистотою.

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Маленька дитина інстинктивно тягне все до рота. І це не дивна поведінка, а природний спосіб збагатити мікрофлору і тим самим натренувати імунітет.

Лікарі підтверджують: чим стерильніші умови у яких живе дитина, тим слабкіше її здоров'я.

Звісно, це не означає, що потрібно підбирати їжу з асфальту, але потрібно спокійніше ставитися, якщо малюк суне пальці в рот або їсть немите яблуко з бабусиної дачі.

Чим стерильніші умови у яких живе дитина, тим слабкіше її здоров'я

Мел Грівс, професор з лондонського інституту дослідження раку сформував власну теорію, яка базується на 30 роках його наукової практики. Теорія полягає у тому, що діти хворіють на рак, бо їхня імунна система не може впоратися. Типові інфекції допомагають сформувати імунну систему. Якщо ж умови перебування дитини стерильні, то ці інфекції не мають доступу до організму.

Важливо, що здоровій дитині з нормальним рівнем секреції шлункової кислоти паразити не страшні. Для цього потрібно забезпечити організм достатньою кількістю йоду, вітамінів групи B, цинком і не допустити дефіциту заліза.

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