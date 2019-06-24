Вставити флешку правильно: творець USB пояснив вічну проблему користувачів

Кожен з нас стикався з "парадоксом USB", коли з першого і навіть з другого разу неможливо правильно вставити флешку. Чому так трапляється - пояснив творець технології Аджай Бхатт.

Американський інженер Аджай Бхатт (Ajay Bhatt) був одним з тих, хто вирішив показати світу USB (Universal Serial Bus). Нещодавно він пояснив, чому роз'єм пристроїв несиметричний, назвавши це "найбільшою незручністю". З ним важко посперечатись, адже меми про третій вимір, у якому працює флешка, ще досі актуальні.

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Аджай пояснив, що симетричність справді б позбавила проблем із неодноразовим намаганням вставити флешку, однак тоді б технологія коштувала удвічі дорожче. Тоді, щоб не використовувати додаткових мікросхем та дротів, навіть розглядали можливість круглого роз'єму.

Чому флешку неможливо вставити з першого разу

"Озираючись та покладаючись на наш досвід, звісно ж, ми повинні були зробити це простіше. Але у нас пішов час на те, щоб довести, що без цієї технології неможливо обійтись", – пояснює він.

І справді, творцям вдалось вплинути на появу USB у приладах, адже перші iMac з USB-портами вийшли у 1998 році, а зараз вони є всюди.

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