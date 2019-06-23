Xiaomi відмовилась від двох найпопулярніших лінійок смартфонів

Поки ці 2 моделі більше не випускатимуть

Крім анонсу нової молодіжної лінійки смартфонів CC генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь розповів про деякі плани компанії щодо пристроїв серій Mi і Redmi. Він пояснив, чим відрізняються всі три напрямки, і натякнув, на які новинки не варто чекати цьогоріч.

За словами Лея Цзюня, у рамках бренду Xiaomi вони націлені на випуск топових смартфонів, зробивши акцент на офлайн-продажах через роздрібні магазини. Актуальними залишаються апарати серії Mi9, Mi Mix і прийдешні моделі CC. Він також підкреслив, що цьогоріч фанатам точно не варто чекати на нові моделі гігантського Mi Max і флагманського Mi Note.

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Бренд Redmi першочергово орієнтований на випуск доступних і водночас якісних пристроїв для продажу в онлайні. На сьогодні актуальними моделями цього напрямку є Redmi 7A, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 і Redmi K20 Pro.

Таким чином, у цьому році Xiaomi планує представити нові смартфони лінійки CC, про які вже є деякі подробиці, і оновлений Mi Mix.

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