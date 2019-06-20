Гаджети з 90-х: якою технікою користувалися наші батьки

У смутні та економічно важкі часи у 90-х вкладали кошти не тільки в долари та золото, а й в техніку. Це вважалося не тільки престижно й круто, але ще й економічно вигідним. Дізнайтеся, які чудо-новинки купували навіть за останні гроші.

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Відеокамера Sony

Японські відеокамери Sony були найпопулярнішими у той час. Майже всі журналісти знімали свої репортажі саме на них. Ці громіздкі апарати пам'ятають багато чого. Розжитися фото і відеотехнікою були не проти й ті, кому вона, по суті, була не потрібна, але у кого з'являлася така можливість.

Стільниковий телефон

Стільникові телефони стрімко набирали популярність на території всього колишнього СРСР. Вже тоді можна було знайти моделі різних виробників. Деякі з апаратів виглядали дуже дивно за сьогоднішніми мірками. І громіздко.

Пейджер

Період їхнього розквіту був недовгий, але прекрасний. Перші гіки та бізнесмени, звичайно, встигли придбати ці крихітні гаджети, але вже до середини 90-х пейджери поступилися місцем першим мобільним телефонам. А ось ті прийшли надовго. Найпрогресивніші громадяни прагнули розжитися не телефоном, а пейджером. Втім, по-справжньому ділові люди, звичайно ж, мали й те, й інше у себе на ремені. Правда через кілька років їх зовсім не стало.

Тамагочі

Тамагочі міг стати відмінним капіталовкладенням для заощадження коштів – на продажах цієї дивовижної японської іграшки дійсно багато хто піднявся.

Плеєр

Плеєр – ось, що хотіла кожна молода людина в ті роки, адже з ним можна було слухати улюблену музику в будь-якому місці. Головне, щоб батарейки були й відповідні касети. Уже зовсім скоро ці громіздкі штуковини повністю витіснили CD-плеєри.

Домашній музичний центр

Зізнайтеся, напевно і в вашому домі була ось така величезна, вкрай не практична, але водночас неймовірно крута штука. Розжитися такою річчю було зовсім не просто, проте любителі музики скажуть, що воно того варте.

Магнітофон

Величезною популярністю користувалися магнітофони. Адже вони були набагато менше музичного центру. Якщо вставити в такий батарейки, то його ще й на вулицю можна з собою взяти, змусивши слухати улюблені композиції вже весь двір, а не тільки сусідів.

Диктофон

Після виходу другої частини фільму "Один вдома" цього малого хотіли мати всі. Він міг записувати та відтворювати все, що вам заманеться. А ще за допомогою уповільнення і прискорення можна було смішно змінювати свій голос.

Дискета

Ця технологія успішно пережила 90-ті й масово застосовувалася також в першій половині "нульових". Тоді флешки тільки починали з'являтися, про "хмару" ще ніхто не знав, а дипломи та курсові на чомусь треба було зберігати.

Фотоапарат Polaroid

Фотоапарат Polaroid – культовий гаджет 90-х. Фотографії на спеціальних картках з'являлися відразу: просто кладеш їх у кишеню або в будь-яке інше темне місце на дві хвилини й знімок готовий. Ніякого проявлення, походів у фотосалони та інших неприємних процедур. Втім, "Поляроїдом" швидко награлися: касета на 10 фотографій для нього коштувала $ 10. Неймовірно дорого за мірками того часу.

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