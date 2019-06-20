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Гаджети з 90-х: якою технікою користувалися наші батьки

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техніка, якою користувалися у 90-х

У смутні та економічно важкі часи у 90-х вкладали кошти не тільки в долари та золото, а й в техніку. Це вважалося не тільки престижно й круто, але ще й економічно вигідним. Дізнайтеся, які чудо-новинки купували навіть за останні гроші.

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Відеокамера Sony

Японські відеокамери Sony були найпопулярнішими у той час. Майже всі журналісти знімали свої репортажі саме на них. Ці громіздкі апарати пам'ятають багато чого. Розжитися фото і відеотехнікою були не проти й ті, кому вона, по суті, була не потрібна, але у кого з'являлася така можливість.

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Стільниковий телефон

Стільникові телефони стрімко набирали популярність на території всього колишнього СРСР. Вже тоді можна було знайти моделі різних виробників. Деякі з апаратів виглядали дуже дивно за сьогоднішніми мірками. І громіздко.

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Пейджер

Період їхнього розквіту був недовгий, але прекрасний. Перші гіки та бізнесмени, звичайно, встигли придбати ці крихітні гаджети, але вже до середини 90-х пейджери поступилися місцем першим мобільним телефонам. А ось ті прийшли надовго. Найпрогресивніші громадяни прагнули розжитися не телефоном, а пейджером. Втім, по-справжньому ділові люди, звичайно ж, мали й те, й інше у себе на ремені. Правда через кілька років їх зовсім не стало.

Гаджети з 90-х: якою технікою користувалися наші батьки - фото 335461

Тамагочі

Тамагочі міг стати відмінним капіталовкладенням для заощадження коштів – на продажах цієї дивовижної японської іграшки дійсно багато хто піднявся.

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Плеєр

Плеєр – ось, що хотіла кожна молода людина в ті роки, адже з ним можна було слухати улюблену музику в будь-якому місці. Головне, щоб батарейки були й відповідні касети. Уже зовсім скоро ці громіздкі штуковини повністю витіснили CD-плеєри.

Гаджети з 90-х: якою технікою користувалися наші батьки - фото 335460

Домашній музичний центр

Зізнайтеся, напевно і в вашому домі була ось така величезна, вкрай не практична, але водночас неймовірно крута штука. Розжитися такою річчю було зовсім не просто, проте любителі музики скажуть, що воно того варте.

Гаджети з 90-х: якою технікою користувалися наші батьки - фото 335464

Магнітофон

Величезною популярністю користувалися магнітофони. Адже вони були набагато менше музичного центру. Якщо вставити в такий батарейки, то його ще й на вулицю можна з собою взяти, змусивши слухати улюблені композиції вже весь двір, а не тільки сусідів.

Гаджети з 90-х: якою технікою користувалися наші батьки - фото 335458

Диктофон

Після виходу другої частини фільму "Один вдома" цього малого хотіли мати всі. Він міг записувати та відтворювати все, що вам заманеться. А ще за допомогою уповільнення і прискорення можна було смішно змінювати свій голос.

Гаджети з 90-х: якою технікою користувалися наші батьки - фото 335466

Дискета

Ця технологія успішно пережила 90-ті й масово застосовувалася також в першій половині "нульових". Тоді флешки тільки починали з'являтися, про "хмару" ще ніхто не знав, а дипломи та курсові на чомусь треба було зберігати.

Гаджети з 90-х: якою технікою користувалися наші батьки - фото 335467

Фотоапарат Polaroid

Фотоапарат Polaroid – культовий гаджет 90-х. Фотографії на спеціальних картках з'являлися відразу: просто кладеш їх у кишеню або в будь-яке інше темне місце на дві хвилини й знімок готовий. Ніякого проявлення, походів у фотосалони та інших неприємних процедур. Втім, "Поляроїдом" швидко награлися: касета на 10 фотографій для нього коштувала $ 10. Неймовірно дорого за мірками того часу.

Гаджети з 90-х: якою технікою користувалися наші батьки - фото 335468

До теми: Тамагочі повернувся: гаджет навчився одружуватися і розмножуватися

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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