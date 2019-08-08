Вставайте кожні 45 хвилин: чим загрожує тривале сидіння на кріслі

За даними ізраїльських вчених, тривала нерухомість та сидіння провокують посилене відкладення жиру на стегнах. При сидячій роботі вогні рекомендують регулярно розминатися та вставати бодай кожні 45 хвилин.

Висновок про те, що сидячий спосіб життя провокує зростання жиру на стегнах (а разом із тим і на сідницях), було зроблено вченими з Тель-Авівського університету. Як констатують фахівці, на тих ділянках тіла, які перебувають у довгій нерухомій позі, піддаються одноманітному тиску, накопичується на 50% жиру більше, ніж на інших.

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Учені пояснюють, що в організмі людини є преадіпоцити, які є попередниками жирових клітин. За їх словами, на тих ділянках тіла, які під час сидіння відчувають постійний тиск тіла (це стегна і сідниці), преадіпоцити починають значно активніше ділитися, швидше трансформуючись на жирові клітини.

Усі клітини тіла здатні відчувати механічні навантаження, і жирові клітини не виняток. Тривалі періоди статичного навантаження ведуть до підвищеного вироблення в організмі жирових клітин, – попереджають наукові фахівці.

Тривале сидіння сприяє накопиченню жиру на стегнах

За словами вчених проблема скупчення жиру на стегнах актуальна не тільки для любителів провести свій вільний час на дивані біля телевізора. Якщо люди досить активні фізично, але, наприклад, робота змушує їх багато годин просиджувати на кріслі, вони також ризикують появою надлишкового жиру. Експерти радять їм частіше робити перерви в роботі і розминатися, проводити в моменти таких пауз на ногах хоча б по кілька хвилин.

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