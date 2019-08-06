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Ці 6 факторів шалено відволікають від роботи

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Ці чинники заважають вам бути продуктивними на роботі - фото 1
Ці чинники заважають вам бути продуктивними на роботі

Іноді зосередитися на роботі буває ой як не просто. Втім, уявимо собі ситуацію, коли вам таки вдалося це зробити. Минуло усього пів години, а вас уже відволікли 100500 разів. Називаємо чинники, які роблять це найбільше!

Фактор 1: Електронна пошта

У середньому офісний працівник отримує 88 листів на день і перевіряє пошту 15 разів протягом робочого будня. Це неминучий ритуал, з якого багато хто починає свій ранок, але водночас і шалена прокрастинація, відволікаюча від інших, важливіших завдань.

І ще: Як підвищити продуктивність на роботі за лічені хвилини: прості поради

Фактор 2: Соціальні мережі

Наявність інтернету в офісі так і наштовхує на відпочинок і мандри по соціальних мережах. 28% роботодавців у США звільняють підлеглих саме через зловживання соцмережами.

Соцмережі відволікають шалено - фото 345878
Соцмережі відволікають шалено

Фактор 3: Кава-брейки

Ну хто відмовиться від чашечки кави посеред робочого дня? Хіба що завзятий трудоголік. Звичайно, кава-брейки налагоджують відносини між колегами, але всі ці приготування, розмови і кавування-чаювання витрачають неймовірну кількість продуктивного робочого часу.

Фактор 4: Наради та зустрічі

Кругообіг нарад в екосистемі офісу не закінчується ніколи, ці заходи неефективні, але без них ніяк. Офісні працівники витрачають приблизно 31 годин на місяць на збори та зустрічі.

Наради забирають багато часу - фото 345876
Наради забирають багато часу

Фактор 5: Шум і колеги

Тиша і самота в офісі мало кому загрожують. Нескінченні розмови, музика, дзвінки, обладнання з його сигналами – все це настільки заважає працювати, що хочеться втекти у фріланс.

Фактор 6: Голод

Жарти жартами, а на голодний шлунок ви нічого нормального не зробите. Звичайно, йдучи на обідню перерву, ви можете розчаровано подумати, що витрачаєте дорогоцінний час, але насичення позитивно вплине на вашу здатність концентруватися і підвищить продуктивність праці.

Не сидіть голодними - фото 345875
Не сидіть голодними

А який з цих чинників найбільше відволікає вас? Пишіть у коментарях свою відповідь ;)

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Джерело: Mport
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