Ці 6 факторів шалено відволікають від роботи

Ці чинники заважають вам бути продуктивними на роботі

Іноді зосередитися на роботі буває ой як не просто. Втім, уявимо собі ситуацію, коли вам таки вдалося це зробити. Минуло усього пів години, а вас уже відволікли 100500 разів. Називаємо чинники, які роблять це найбільше!

Фактор 1: Електронна пошта

У середньому офісний працівник отримує 88 листів на день і перевіряє пошту 15 разів протягом робочого будня. Це неминучий ритуал, з якого багато хто починає свій ранок, але водночас і шалена прокрастинація, відволікаюча від інших, важливіших завдань.

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Фактор 2: Соціальні мережі

Наявність інтернету в офісі так і наштовхує на відпочинок і мандри по соціальних мережах. 28% роботодавців у США звільняють підлеглих саме через зловживання соцмережами.

Соцмережі відволікають шалено

Фактор 3: Кава-брейки

Ну хто відмовиться від чашечки кави посеред робочого дня? Хіба що завзятий трудоголік. Звичайно, кава-брейки налагоджують відносини між колегами, але всі ці приготування, розмови і кавування-чаювання витрачають неймовірну кількість продуктивного робочого часу.

Фактор 4: Наради та зустрічі

Кругообіг нарад в екосистемі офісу не закінчується ніколи, ці заходи неефективні, але без них ніяк. Офісні працівники витрачають приблизно 31 годин на місяць на збори та зустрічі.

Наради забирають багато часу

Фактор 5: Шум і колеги

Тиша і самота в офісі мало кому загрожують. Нескінченні розмови, музика, дзвінки, обладнання з його сигналами – все це настільки заважає працювати, що хочеться втекти у фріланс.

Фактор 6: Голод

Жарти жартами, а на голодний шлунок ви нічого нормального не зробите. Звичайно, йдучи на обідню перерву, ви можете розчаровано подумати, що витрачаєте дорогоцінний час, але насичення позитивно вплине на вашу здатність концентруватися і підвищить продуктивність праці.

Не сидіть голодними

А який з цих чинників найбільше відволікає вас? Пишіть у коментарях свою відповідь ;)

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