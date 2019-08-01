Як підвищити продуктивність на роботі за лічені хвилини: прості поради

І ваш робочий день буде легким

Іноді буває так, що до роботи не стоїть геть зовсім. Утім, ваші емоції та бажання не мають заважати вам досягати успіху та виконувати завдання, поставлені перед вами керівництвом. Американський підприємець та інвестор Джон Ремптон поділився нестандартними способами збільшити свою продуктивність.

Експерт рекомендує користуватися цими методами, коли все інше просто не дало жодного результату.

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Більше зелені. Проведено багато досліджень, які підтверджують користь квітів в офісі: вони підвищують продуктивність до 15% і зменшують кількість лікарняних. Вибирати бажано красиві, але прості у догляді рослини, наприклад, кактуси або алое.

Поставте кілька недосяжних цілей. Цей метод, на перший погляд, нелогічний і навіть згубний. Здається, що ставлячи недосяжну мету, керівник заздалегідь налаштовує всіх на невдачу. Але Ремптон запевняє, що все навпаки: в людях запалиться "іскра креативності й авантюризму".

Грайте у відеоігри. Ще один спосіб підвищити мотивацію і підтримати моральний дух співробітників – організувати для них перерви на відеоігри. Користь цього методу підтверджують учені. Як альтернативу можна використовувати командні ігри на свіжому повітрі.

Відеоігри допоможуть відволіктися та розслабитися

Жартуєте. Гумор змушує людей бути самими собою, знижує стрес і підвищує рівень довіри в команді. Найголовніше – не перестаратися і нікого не образити.

Влаштовуйте "тиху годину". У багатьох великих офісах вже давно є спеціальні кімнати відпочинку, де співробітники можуть подрімати хвилин 20. Багато хто стверджує, що це підвищує продуктивність та створює здорову атмосферу в офісі. Якщо організувати такі кімнати ніяк не виходить, то потрібно висипатися хоча б вночі і не завалювати один одного повідомленнями в неробочий час, говорить Ремптон.

Заведіть в офісі собак або кішок. Тварини в офісі – відмінний спосіб зблизитися та пізнати один одного. Вихованці створюють позитивну атмосферу і служать своєрідним талісманом компанії.

Чотирилапі улюбленці знімуть напругу на роботі

Спробуйте ароматерапію. "Нюх – одне з найсильніших почуттів, здатних вплинути на діяльність мозку", – каже підприємець Ліза Еванс. Аромати лаванди, жасмину, розмарину або м'яти можуть одночасно заспокоїти людей і підвищити їх концентрацію.

Додайте музики. Нейробіологи давно виявили, що музика позитивно впливає на роботу мозку. Дозвольте співробітникам слухати улюблені композиції, а якщо переживаєте, що це буде когось відволікати – принесіть в офіс навушники.

Перестаньте говорити "хороша робота" і "відмінна робота". Можливо, один з найпростіших і найефективніших способів підвищити продуктивність співробітників – визнати, що вся їх робота досить важка. Висловлюючи похвалу, потрібно бути конкретнішими, а не просто розділяти її на "хорошу" і "відмінну".

Дозвольте людям відкладати частину роботи. Основна ідея полягає в тому, щоб не вимагати від людей виконання всіх завдань "тут і зараз", а дозволити їм планувати власне навантаження.

Спробуйте використати ці методи і ви зауважите, наскільки зросла продуктивність ваших колег і підлеглих!

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