Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні

  • 4
Кухня - фото 1
Кухня / pinterest

Зібрали найкращі, а також бюджетні та практичні ідеї зберігання кухонного начиння і аксесуарів. Вони точно не залишать безладу шансу!

Підтримувати порядок на кухні не так вже й просто – як правило, кухонний гарнітур не може впоратися з посудом, технікою та іншим начинням. Але у нас є рішення: за допомогою маленьких хитрощів ви не тільки наведете порядок на кухні, але і заощадите простір інтер'єру. Читайте і приступайте до справи!

Це цікаво: 5 щоденних звичок, які стоять на заваді вашій продуктивності

Чим ближче основні предмети, які ви використовуєте щодня (обробні дошки, лопатки, каструлі), тим менше часу йде на їх пошук, миття та прибирання. Габаритний посуд (сковорідки і каструлі) слід ставити в нижню тумбу ближче до дверцят.

В ідеалі довжина робочого місця повинна становити близько 80-90 см і розташовуватися між мийкою і плитою. Поруч має стояти холодильник: тоді під час готування не доведеться ходити по всій кухні. Бажано, щоб стільниця для готування була порожньою.

Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні - фото 455041

Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні - фото 455042

Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні - фото 455043

Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні - фото 455044

Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні - фото 455045

Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні - фото 455046

Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні - фото 455047

Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні - фото 455048

Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні - фото 455049

Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні - фото 455050

І ще: Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини