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Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні
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Зібрали найкращі, а також бюджетні та практичні ідеї зберігання кухонного начиння і аксесуарів. Вони точно не залишать безладу шансу!
Підтримувати порядок на кухні не так вже й просто – як правило, кухонний гарнітур не може впоратися з посудом, технікою та іншим начинням. Але у нас є рішення: за допомогою маленьких хитрощів ви не тільки наведете порядок на кухні, але і заощадите простір інтер'єру. Читайте і приступайте до справи!
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Чим ближче основні предмети, які ви використовуєте щодня (обробні дошки, лопатки, каструлі), тим менше часу йде на їх пошук, миття та прибирання. Габаритний посуд (сковорідки і каструлі) слід ставити в нижню тумбу ближче до дверцят.
В ідеалі довжина робочого місця повинна становити близько 80-90 см і розташовуватися між мийкою і плитою. Поруч має стояти холодильник: тоді під час готування не доведеться ходити по всій кухні. Бажано, щоб стільниця для готування була порожньою.
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