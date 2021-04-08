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5 щоденних звичок, які стоять на заваді вашій продуктивності
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Бути завжди продуктивними – вкрай складне завдання. Людський мозок не налаштований цілодобово генерувати та втілювати все, що нам диктують тренди. Часто ми ловимо себе на думці, що живемо наче муха в окропі, але нічого не встигаємо.
Реальний коефіцієнт корисної дії не відповідає бажаному, а мотивація поступово згасає. Психолог Марина Журбенко розповіла у виданні Сегодня, які щоденні звички заважають нашій продуктивності.
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1. Постійно кудись бігти
Ви не можете зупинитися та подумати, тому що переконані, що це завадить вам досягти кращих результатів. Перш ніж щось робити, складіть план дій. Виділіть 10 хвилин на початку дня або наприкінці, щоб подивитися на виконання свого щоденного плану.
2. Працювати без перерв і відпочинку
Під час роботи вкрай важливо робити перерви та покидати робоче місце хоча б на 10 хвилин, виходити з кабінету, рухатися і т. д. А ввечері обов'язково перемикайтеся з робочих питань на особисті, щоб відпочити.
Дозволяйте собі робити перерви під час робочого дня / Фото Unsplash
3. Робити все і відразу
Багатозадачність здатна максимально розосередити, і в результаті ми не зробимо жодної справи якісно. Вимикайте телефон, спливаючі вікна електронної пошти, SMS й інші відволікаючі вас додатки.
4. Виконувати всі завдання ідеально
Як правило, перфекціонізм родом з дитинства, коли вчителі та батьки знецінювали наші оцінки та говорили: "Міг би й краще, якби був стараннішим". Забудьте про манію досконалості. Дозвольте собі не виконувати роботу ідеально на всі 10 балів.
Годі зосереджуватися на перфекціонізмі / Фото Unsplash
5. Залежати від гаджетів
Варто нагадати: обмежуйте час для цих кровожерливих поглиначів вашого часу й уваги. Ставте таймери додатків, вчіться не забивати голову непотрібною інформацією.
Порада: знайдіть своїх злодіїв продуктивності та позбудьтеся від них. А ще не йдіть на поводу численних закликів у соціальних мережах використовувати, як можна більше технік тайм-менеджменту, копіювати звички успішних людей і жити строго по режиму. У результаті ви отримаєте мільйон справ, які тиснуть дедлайнами та кричать про свою терміновості. Тож у вас виникатиме стрес і поганий результат. Забудьте про бажання постійно чимось себе займати – і буде вам щастя!
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