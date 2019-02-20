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Як нормалізувати рівень тестостерону: прості поради
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Тестостерон – це один з найважливіших чоловічих гормонів. Піклуватися про його вироблення та збереження необхідно з самого дитинства, продовжуючи протягом усього життя. Розповідаємо, як нормалізувати його рівень, щоби не втрачати чоловічу силу.
Тестостерон за своєю суттю – натуральний анаболік. Цей гормон служить захистом від усіляких стресів. І важливо те, що тестостерон відповідає за якісне та здорове статеве життя. Його низький рівень здатний викликати безліч проблем зі здоров'ям.
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Ділимося з вами способами вберегти тестостерон на належному рівні.
Позбудьтесь зайвої ваги
Чоловіки з надмірною вагою за статистикою мають більш низький рівень тестостерону. Жир сприяє секреції жіночого гормону естрогену. Практика показує, що чоловікам з "пивним животом" властива жіночна фігура: вузькі плечі, широкий таз і збільшені груди. Якщо ваша вага більша за нормальну на 30%, то і тестостерон буде вироблятися неправильно. Втрата зайвих кілограмів призводить до нормалізації його рівня. А, отже, до поліпшення загального стану організму.
Регулярно висипайся
Американські дослідники довели, що кожна додаткова година сну підвищує рівень тестостерону на 12-15%. Хороший міцний сон позитивно впливає на організм в цілому. І, звичайно ж, на рівень тестостерону. Під час сну організм оновлюється, зникає нервове напруження. При цьому уві сні підвищується вироблення тестостерону. Фахівці рекомендують лягати не пізніше 23 години, а сам сон має тривати не менше 7-8 годин.
Відмовтеся від шкідливих звичок
Куріння та вживання алкоголю різко знижують рівень тестостерону. Відомо, що алкоголь не тільки завдає шкоди всьому організму, але і перетворює тестостерон на естроген. А пиво, крім спиртових градусів, містить фітоестрогени, які можуть викликати естрогенний ефект. Також спиртне негативно впливає на ендокринну систему. Крім того, алкоголь вимиває цинк, який необхідний для підтримки рівня тестостерону в чоловічому організмі. А систематичне куріння послаблює організм і його чоловічі функції.
Не бійтеся засмагати
Сонячні промені виконують важливу роль у функціонуванні й омолодження людського організму, а також у підвищенні вмісту тестостерону. Фахівці довели, що рівень вітаміну D і чоловічого гормону досягають свого піку в літні місяці, а взимку знижуються. Також було виявлено, що у чоловіків, які мають достатній вміст вітаміну D, найвищий рівень циркулюючого тестостерону. Але це не означає, що ви повинні "смажитися" під сонцем цілий день. Найкорисніше сонце – вранці та ввечері. Фахівці радять людям зі світлою шкірою приймати сонячні ванни щодня не більше 15 хвилин. А смаглявим людям потрібно втричі більше часу.
Регулярно займайтеся спортом
Для підтримання нормального рівня тестостерону необхідно вести активний спосіб життя. І в першу чергу не забувати про спорт. Фахівці рекомендують займатися силовими вправами з гантелями, штангою або на тренажерах. З частотою 3 рази на тиждень. А найефективніші вправи для підняття рівня тестостерону – базові: присідання, розтяжка, підтягування та бруси. Однак не варто перенапружуватися, адже занадто часті спортивні тренування можуть негативно позначитися не тільки на психологічному стані, але і на гормональному рівні.
Уникайте стресів
Стреси забирають життєві сили, погіршують моральний і фізичний стан людини. Вченими з Австрії та Швейцарії доведено, що всілякі стреси, пов'язані з фінансовими проблемами, боргами, нервовими перевантаженнями на роботі і вдома, сприяють зниженню тестостерону на 15-20%. У період нервового перенапруження продукуються у великій кількості такі гормони стресу, як кортизол і адреналін. Для організму це критичний стан. Весь його функціональний потенціал перебуває на межі можливостей. Намагайтеся уникати подібних ситуацій.
Перегляньте раціон харчування
Ефективний спосіб підвищити тестостерон – це ґрунтовно переглянути раціон харчування. Намагайтеся їсти частіше і невеликими порціями. Тим самим ви прискорите обмін речовин. А чим кращий метаболізм, тим швидше спалюється жир, а, отже, поліпшується виробництво тестостерону. При цьому сніданок повинен бути поживним. Намагайся уникати споживання продуктів та напоїв, що містять хімічні речовини і всілякі добавки (підсилювачі смаку, кольору та запаху, консерванти), а також м'ясних виробів: ковбас, сосисок, шинки та бекону. Саме вони є причиною низького тестостерону. Їжте якомога більше необроблених, цільних харчових продуктів.
Бережіть себе та слухайте Радіо МАКСИМУМ!
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