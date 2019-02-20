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Як нормалізувати рівень тестостерону: прості поради

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Фахівці розповіли, як підтримати рівень тестостерону - фото 1
Фахівці розповіли, як підтримати рівень тестостерону / Earth

Тестостерон – це один з найважливіших чоловічих гормонів. Піклуватися про його вироблення та збереження необхідно з самого дитинства, продовжуючи протягом усього життя. Розповідаємо, як нормалізувати його рівень, щоби не втрачати чоловічу силу.

Тестостерон за своєю суттю – натуральний анаболік. Цей гормон служить захистом від усіляких стресів. І важливо те, що тестостерон відповідає за якісне та здорове статеве життя. Його низький рівень здатний викликати безліч проблем зі здоров'ям.

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Ділимося з вами способами вберегти тестостерон на належному рівні.

Позбудьтесь зайвої ваги

Чоловіки з надмірною вагою за статистикою мають більш низький рівень тестостерону. Жир сприяє секреції жіночого гормону естрогену. Практика показує, що чоловікам з "пивним животом" властива жіночна фігура: вузькі плечі, широкий таз і збільшені груди. Якщо ваша вага більша за нормальну на 30%, то і тестостерон буде вироблятися неправильно. Втрата зайвих кілограмів призводить до нормалізації його рівня. А, отже, до поліпшення загального стану організму.

Зайва вага – ваш злісний ворог - фото 308897
Зайва вага – ваш злісний ворог

Регулярно висипайся

Американські дослідники довели, що кожна додаткова година сну підвищує рівень тестостерону на 12-15%. Хороший міцний сон позитивно впливає на організм в цілому. І, звичайно ж, на рівень тестостерону. Під час сну організм оновлюється, зникає нервове напруження. При цьому уві сні підвищується вироблення тестостерону. Фахівці рекомендують лягати не пізніше 23 години, а сам сон має тривати не менше 7-8 годин.

Відмовтеся від шкідливих звичок

Куріння та вживання алкоголю різко знижують рівень тестостерону. Відомо, що алкоголь не тільки завдає шкоди всьому організму, але і перетворює тестостерон на естроген. А пиво, крім спиртових градусів, містить фітоестрогени, які можуть викликати естрогенний ефект. Також спиртне негативно впливає на ендокринну систему. Крім того, алкоголь вимиває цинк, який необхідний для підтримки рівня тестостерону в чоловічому організмі. А систематичне куріння послаблює організм і його чоловічі функції.

Позбудьтесь шкідливих звичок - фото 308898
Позбудьтесь шкідливих звичок

Не бійтеся засмагати

Сонячні промені виконують важливу роль у функціонуванні й омолодження людського організму, а також у підвищенні вмісту тестостерону. Фахівці довели, що рівень вітаміну D і чоловічого гормону досягають свого піку в літні місяці, а взимку знижуються. Також було виявлено, що у чоловіків, які мають достатній вміст вітаміну D, найвищий рівень циркулюючого тестостерону. Але це не означає, що ви повинні "смажитися" під сонцем цілий день. Найкорисніше сонце – вранці та ввечері. Фахівці радять людям зі світлою шкірою приймати сонячні ванни щодня не більше 15 хвилин. А смаглявим людям потрібно втричі більше часу.

Регулярно займайтеся спортом

Для підтримання нормального рівня тестостерону необхідно вести активний спосіб життя. І в першу чергу не забувати про спорт. Фахівці рекомендують займатися силовими вправами з гантелями, штангою або на тренажерах. З частотою 3 рази на тиждень. А найефективніші вправи для підняття рівня тестостерону – базові: присідання, розтяжка, підтягування та бруси. Однак не варто перенапружуватися, адже занадто часті спортивні тренування можуть негативно позначитися не тільки на психологічному стані, але і на гормональному рівні.

Уникайте стресів

Стреси забирають життєві сили, погіршують моральний і фізичний стан людини. Вченими з Австрії та Швейцарії доведено, що всілякі стреси, пов'язані з фінансовими проблемами, боргами, нервовими перевантаженнями на роботі і вдома, сприяють зниженню тестостерону на 15-20%. У період нервового перенапруження продукуються у великій кількості такі гормони стресу, як кортизол і адреналін. Для організму це критичний стан. Весь його функціональний потенціал перебуває на межі можливостей. Намагайтеся уникати подібних ситуацій.

Уникайте стресів - фото 308899
Уникайте стресів

Перегляньте раціон харчування

Ефективний спосіб підвищити тестостерон – це ґрунтовно переглянути раціон харчування. Намагайтеся їсти частіше і невеликими порціями. Тим самим ви прискорите обмін речовин. А чим кращий метаболізм, тим швидше спалюється жир, а, отже, поліпшується виробництво тестостерону. При цьому сніданок повинен бути поживним. Намагайся уникати споживання продуктів та напоїв, що містять хімічні речовини і всілякі добавки (підсилювачі смаку, кольору та запаху, консерванти), а також м'ясних виробів: ковбас, сосисок, шинки та бекону. Саме вони є причиною низького тестостерону. Їжте якомога більше необроблених, цільних харчових продуктів.

Бережіть себе та слухайте Радіо МАКСИМУМ!

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Джерело: menslife
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