Названо найкращий метод схуднути за короткий час

Тема схуднення не припиняє бути актуальною навіть після завершення літа, тому учені постійно досліджують нові способи позбутись зайвої ваги без шкоди для здоров'я. І цей варіант вам сподобається, адже не вимагає затрат часу та дієт.

Команда науковців зі США створила сучасний метод схуднення, який допоможе бути у формі за короткий час, а також не вимагає постійного відвідування спортзалу чи суворих дієт.

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Учені з Університету в Техасі виявили, що всього година занять на біговій доріжці дозволяє позбавити апетиту приблизно на 6 годин, що допомагає позбутись ваги та уникнути переїдання.

Відзначається, що після тренувань покращується процес обміну речовин та пришвидшується спалення калорій. До слова, ефект від тренувань для організму триває два дні. Тому можна спокійно через день бігати по 60 хвилин, позбуватись зайвої ваги та прощатись із розладами харчової поведінки.Звісно ж, учені нагадують, що абсолютно всім ідеї щодо власного здоров'я варто обговорювати з медиками.

Цей спосіб допомагає швидку схуднути

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