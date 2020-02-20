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Всього хвилина на день: ця вправа дозволить покращити фігуру

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Всього хвилина на день: ця вправа дозволить покращити фігуру - фото 1

Чимало людей лінуються регулярно займатись фізичними навантаженнями, адже бракує часу, настрою і тому подібне. Але є одна дуже проста і дієва вправа, яка забере всього хвилину і допоможе отримати підтягнуте тіло.

Тим, хто не страждає від надмірної ваги, але хоче покращити свою фігуру, може допомогти звичайнісінька "планка". Навіть одна хвилина цієї вправи на день допомагає підтягнути м'язи та покращити самопочуття. Звісно ж, вона може візуально зробити форми красивішими, але не варто надто покладатись на "планку", щоб відчутно схуднути.

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Як виконувати планку? Під час вправи тіло має імітувати дощечку, яка рівно лежить на опорах. Тому не можна дозволяти, щоб сідниці чи поперек підіймалися чи провисали. Також варто дивитись прямо, а також контролювати дихання.

via GIPHY

Хоч здається, що вправа дуже легка, але вже до кінця хвилини ви відчуєте тремтіння в руках, адже навряд не надто підготовлені люди зможуть з легкістю витримати 60 секунд. Тому можна починати з 30 секунд, а тоді продовжувати цей час.

"Вправа "планка" тонізує всі частини тіла, від плечей і рук до сідничних м'язів та підколінного сухожилля. Оскільки всі м'язи тіла залучені, то з часом вони стануть сильнішими та гнучкішими, додаючи тіло справді красивий та підтягнутий вигляд", – розповідають експерти.

via GIPHY

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Джерело: newsyou.info
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