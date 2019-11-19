Всього 4 години на тиждень: незвичайна користь спорту

Як всього кілька годин у тиждень впливають на організм

Науковці розповіли, як впливають на стан здоров'я всього 4 години фізичних навантажень на тиждень. Навряд чи це допоможе отримати прес, але є значно важливіша річ.

Американські науковці заявили, що навіть 35 хвилин фізичних навантажень щодня або ж 4 години у тиждень, можуть реально покращити психічний стан.

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Фахівці з Массачусетської лікарні в Бостоні проаналізували медичні дані близько 8 тисяч пацієнтів. Виявилось, що люди зі схильністю до психічних розладів, які займались фізичною активністю, мали значно нижчі ризики отримати депресію. У середньому, така неприємна ймовірність зменшувалась на 17%.

До того ж, йдеться про будь-який вид активності, приміром, заняття у спортзалі, біг, йога, стретчинг та тривалі погулянки.

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