Наукові пояснили, чому категорично не слід використовувати тестери косметики

Якщо ви обожнюєте користуватися тестерами у крамницях з косметикою – у нас для вас не вельми втішна новина. Науковці зі США виявили у них віруси герпесу, стафілокока та навіть переносників венеричних захворювань.

Відео експерименту розмістила на своєму YouTube-каналі телекомпанія WCNC Charlotte.

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Під час дослідження з магазинів косметики взяли зразки пробників, якими можуть скористатися всі відвідувачі. Після цього зразки помістили у пробірки з живильним середовищем. Через п'ять днів їх передали фахівця з інфекційних захворювань.

Як встановив доктор медцентру П'ємонту Араш Пурсіна, у тестерах містяться стафілококи, які є вкрай небезпечними для людини, і кишкова паличка. Також дослідники виявили герпес, який, як відомо, при потраплянні в організм залишається в ньому назавжди. Особливо багато неприємних бактерій міститься у тінях і помаді.

Не рекомендуємо дивитися це відео вразливим людям:

При загальному використанні косметичних засобів можна підхопити навіть хворобу, що передається статевим шляхом, – підкреслив експерт.

За його словами, навіть використання чистих ватних дисків не вбереже від захворювань, і закликав відмовитися від використання загальнодоступних пробників.

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