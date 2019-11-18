Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Перші ластівки

Наукові пояснили, чому категорично не слід використовувати тестери косметики

  • 12
Ніколи не користуйтесь тестерами косметики - фото 1
Ніколи не користуйтесь тестерами косметики

Якщо ви обожнюєте користуватися тестерами у крамницях з косметикою – у нас для вас не вельми втішна новина. Науковці зі США виявили у них віруси герпесу, стафілокока та навіть переносників венеричних захворювань.

Відео експерименту розмістила на своєму YouTube-каналі телекомпанія WCNC Charlotte.

І ще: У мережі висміяли дівчину "без макіяжу" з шаром косметики на обличчі

Під час дослідження з магазинів косметики взяли зразки пробників, якими можуть скористатися всі відвідувачі. Після цього зразки помістили у пробірки з живильним середовищем. Через п'ять днів їх передали фахівця з інфекційних захворювань.

Як встановив доктор медцентру П'ємонту Араш Пурсіна, у тестерах містяться стафілококи, які є вкрай небезпечними для людини, і кишкова паличка. Також дослідники виявили герпес, який, як відомо, при потраплянні в організм залишається в ньому назавжди. Особливо багато неприємних бактерій міститься у тінях і помаді.

Не рекомендуємо дивитися це відео вразливим людям:

При загальному використанні косметичних засобів можна підхопити навіть хворобу, що передається статевим шляхом, – підкреслив експерт.

За його словами, навіть використання чистих ватних дисків не вбереже від захворювань, і закликав відмовитися від використання загальнодоступних пробників.

Читайте також: 10 дурних запитань косметологу, відповіді на які варто знати кожному

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 7 колоритних слів в українській мові, яких ви не знали
  • 15 листопада, 19:00
  • 19467
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
  • Вчора, 12:51
  • 257
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1890810
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл