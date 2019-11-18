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Як розлучення впливає на чоловіче здоров'я
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Науковці мають невтішну новину для розлучених чоловіків. Виявляється, у них значно вищий ризик зіткнутися з такою проблемою як імпотенція. Чому так відбувається – читайте далі.
Загроза настільки висока тому, що розлучені чоловіки часто ведуть сексуальне життя, яке їх не задовольняє, а також залежать від порнографії. Принаймні з таким твердженням виступив відомий лондонський психолог.
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Сертифікований психолог доктор Фелікс Економакіс – відомий експерт в області сексуального здоров'я. Він заявив, що розлучені чоловіки частіше страждають через еректильну дисфункцію, оскільки ведуть сексуальне життя, яке їх не задовольняє їх. Часом воно й зовсім відсутнє через те, що чоловіки присвячують себе роботі повністю.
Доктор Економакіс також звинувачує порнографію і зловживання алкоголем у розвитку імпотенції у самотніх розлучених чоловіків. Його заява прозвучала після того, як лондонська онлайн-клініка Numan, що спеціалізується на лікуванні еректильної дисфункції, передчасних еякуляцій і втрати волосся, повідомила, що 80% розлучених чоловіків стикаються з цими проблемами.
Експерти клініки посилалися на дослідження Market Research Society за участю 1 000 чоловіків, 120 з яких були розлучені. Їх запитували про те, наскільки задовільним є їхнє сексуальне життя. 80% розлучених зізналися, що стикаються з еректильною дисфункцією, тобто страждають від імпотенції. Психолог Економакіс каже, що основною причиною імпотенції у самотніх чоловіків є майже повна відсутність сексу. В результаті, коли партнер все-таки з'являється в їхньому житті, вони не впевнені у власних силах, і через це секс не приносить їм задоволення, чоловіки починають уникати контактів, у них відбувається зациклення на порнографії, так що проблема посилюється.
Деякі люди живуть в стані вимкненого лібідо, оскільки у них немає причин його активувати через відсутність партнерів, – каже доктор Економакіс. – Я співпрацював з тими, у кого був страх перед їжею або мінімальний апетит, але коли початкова проблема вирішувалася, то апетит істотно збільшувався.
Той же самий принцип стосується і подібних чоловіків з порушеннями лібідо. Вони можуть ухилятися від партнерів через страх перед невдачею в ліжку. Коли ми вирішуємо ці проблеми, то імпотенція, як правило, зникає, оскільки вона є психологічною, а не фізіологічною.
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