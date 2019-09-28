Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Всього 4 дні: названа поширена причина набору ваги

  • 26
Що впливає на вагу - фото 1
Що впливає на вагу

Всього за чотири дні можна отримати збільшення маси тіла та порушення метаболізму. І найсумніше те, що для цього навіть не потрібно нічого робити.

Дослідниця Келлі Несс з університету Пенсильванії виявила, що навіть кілька недоспаних ночей можуть призвести до стрімкого набору ваги. Дівчина пояснила, як це трапляється та чи можна відновити свій стан завдяки відпочинку на вихідних.

І ще: Дієтологи назвали хліб, який можна їсти на дієтах

Несс організувала дослідження за участю 15 чоловіків віком від 20 до 30 років, які упродовж тижня спали у своєму звичайному режимі, а тоді 10 ночей провели у лабораторії сну. Там їх розділили на дві групи: 10 осіб не змінювали свій графі, а от п'ятеро спали всього по 5 годин, а також вечеря калорійною їжею з високим вмістом жирів.

Виявилось, що саме остання команда швидше починала набирати вагу. Крім того, піддослідні зізнались, що отримували менше задоволення від смачної їжі, коли спали недостатньо часу.

Жирна їжа на вечерю при недосипі призводить до набору ваги - фото 358103
Жирна їжа на вечерю при недосипі призводить до набору ваги

Річ у тому, що через недосип тіло почало отримувати жири з продуктів значно швидше, аніж зазвичай. Так організм зберігав жир на "чорний день", однак зараз цей механізм самозбереження не такий необхідний, як колись. Сучасні люди постійно мають доступ до калорійної їжі, але надто мало рухаються у порівнянні з минулими поколіннями.

Тому навіть 4 дні недосипу здатні порушити метаболізм та призвести до набору зайвих кілограмів.

Чи можуть врятувати вихідні? Дослідники у рамках експерименту створювали піддослідним умови вихідних, коли всі спали по 10 годин. І вже після першої ночі метаболізм почав приходити у норму і вага також почала знижуватись, однак двох днів замало для того, щоб повернути стан до експерименту.

Недосип неможливо компенсувати повністю за вихідні - фото 358104
Недосип неможливо компенсувати повністю за вихідні

Читайте також: Цими продуктами не можна снідати

Джерело: lifehacker.ru
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • 25 вересня, 13:15
  • 703
Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
  • 26 вересня, 18:21
  • 2638
Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
  • 25 вересня, 18:51
  • 2022
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука