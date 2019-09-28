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Всього 4 дні: названа поширена причина набору ваги
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Всього за чотири дні можна отримати збільшення маси тіла та порушення метаболізму. І найсумніше те, що для цього навіть не потрібно нічого робити.
Дослідниця Келлі Несс з університету Пенсильванії виявила, що навіть кілька недоспаних ночей можуть призвести до стрімкого набору ваги. Дівчина пояснила, як це трапляється та чи можна відновити свій стан завдяки відпочинку на вихідних.
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Несс організувала дослідження за участю 15 чоловіків віком від 20 до 30 років, які упродовж тижня спали у своєму звичайному режимі, а тоді 10 ночей провели у лабораторії сну. Там їх розділили на дві групи: 10 осіб не змінювали свій графі, а от п'ятеро спали всього по 5 годин, а також вечеря калорійною їжею з високим вмістом жирів.
Виявилось, що саме остання команда швидше починала набирати вагу. Крім того, піддослідні зізнались, що отримували менше задоволення від смачної їжі, коли спали недостатньо часу.
Річ у тому, що через недосип тіло почало отримувати жири з продуктів значно швидше, аніж зазвичай. Так організм зберігав жир на "чорний день", однак зараз цей механізм самозбереження не такий необхідний, як колись. Сучасні люди постійно мають доступ до калорійної їжі, але надто мало рухаються у порівнянні з минулими поколіннями.
Тому навіть 4 дні недосипу здатні порушити метаболізм та призвести до набору зайвих кілограмів.
Чи можуть врятувати вихідні? Дослідники у рамках експерименту створювали піддослідним умови вихідних, коли всі спали по 10 годин. І вже після першої ночі метаболізм почав приходити у норму і вага також почала знижуватись, однак двох днів замало для того, щоб повернути стан до експерименту.
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