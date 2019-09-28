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Цими продуктами не можна снідати

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Що не можна їсти на сніданок - фото 1
Що не можна їсти на сніданок

Чимало людей не замислюються над тим, що з'їсти на сніданок, адже бракує часу або ж просто вірять у популярні міфи. Медики розповіли, чим не можна снідати у жодному випадку.

Сніданок є дуже важливим прийомом їжі, однак не варто нехтувати тим, які продукти до нього входять. Деякі страви здатні не лише не додати енергії, а й викликати неприємні відчуття та проблеми зі здоров'ям.

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Серед невдалих варіантів трапези натще є будь-які гострі смаколики або з великою кількістю спецій. Вони подразнюють слизову оболонку шлунка та призводять до неприємних розладів.

Така ж ситуація і з фруктами, хоча їх вважають чудовим бонусом для ранкової каші, однак самі фрукти краще не вживати вранці. Вони також можуть викликати погіршення самопочуття, а також призводити до стрибків цукру в крові.

Цими продуктами не можна снідати - фото 358068

Не варто думати, що різноманітні снеки також підійдуть для сніданку. У них чимало жирів та вуглеводів, однак вони не здатні на тривалий час втамувати голод. До того ж, часто у них зовсім немає корисних мікроелементів.

Якщо ж вам щось і захотілось з цього списку, то перед такими продуктами можна випити кілька ложок домашнього йогурту чи з'їсти трішки домашнього сиру. Такий варіант допоможе врегулювати кислотність та зменшити ризики неприємних відчуттів.

Алкоголь також є невдалою ідеєю для старту дня. Тут варто зрозуміти, що спиртне ніколи не приносить користі і завжди погано впливає на здоров'я.

Цими продуктами не можна снідати - фото 358067

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Джерело: newsyou.info
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