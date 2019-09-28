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Дієтологи назвали хліб, який можна їсти на дієтах

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Який хліб корисно їсти - фото 1
Який хліб корисно їсти

Чимало людей вважає, що хліб – це зовсім не той продукт, який можна споживати на дієтах. Однак спеціалісти розповіли, який хліб справді корисний та підходить для будь-якого раціону.

Чимало людей навіть не замислюються про якість хліба, аж поки не починають дотримуватися певних дієт. Однак хліб насправді зовсім не є шкідливим та зайвим при обмеженнях раціону, якщо правильно його обирати.

І ще: Цими продуктами не можна снідати

Експерти визначили, які сорти цього популярного продукту можна їсти всім, а які краще взагалі не купувати. Саме до останнього належить традиційний білий хліб. Для його виготовлення використовують очищене пшеничне борошно, тож у складі є чимало крохмалю і майже нема клітковини. Така ситуація призводить до стрибків рівня цукру в крові та зовсім не приносить користі.

Дієтологи назвали хліб, який можна їсти на дієтах - фото 358098

Що ж до житнього хліба, то його вважають менш калорійним, але насправді він має чимало різних добавок і також мало клітковини. Однак цільнозерновий житній хліб вважається найкориснішим та найкращим варіантом для будь-якого раціону.

Варто додати, що хліб з висівками багатий на калій та магній, тому чудово підходить для людей, які мають високі ризики серцево-судинних захворювань. Також такий продукт містить чимало вітамінів, а також виводить поганий холестерин та нормалізує рівень цукру в крові.

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Джерело: newsyou
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