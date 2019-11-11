Всього 30 хвилин: як уникнути депресії та поганого настрою

Американські науковці виявили найпростіші спосіб, як знизити ризики розвитку депресивних розладів без надмірних зусиль та грошей. Цей лайфхак також здатен продовжити життя.

Дослідники зі США заявили, що існує простий та ефективний спосіб для профілактики депресії. І не варто шукати диво-пігулку, адже нею є звичайні фізичні навантаження. Саме спорт дозволяє не лише покращити імунітет, а покращує ментальне здоров'я.

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Виявилось, що 4 години активних навантажень на тиждень знижують шанси на появу депресивних розладів на 15-20%. Тобто, близько 30 хвилин занять у залі, активного прибирання, роботи у саду, пробіжки чи чогось подібного - це шанс отримати не лише красиве тіло, а й міцнішу психіку.

Найефективніший спосіб уникнути деперсії - це спорт

"Це працює навіть у тому випадку, якщо ви генетично схильні до депресій. Наші дослідження показують, що спорт є найкращою профілактикою депресії, а також захищає від інших ментальних проблем. Ліки проти депресії, які так довго шукати учені, виявились дуже простими", – наголошують працівники Гарвардського університету, які попрацювали над науковою роботою.

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