На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Всього 30 хвилин: як уникнути депресії та поганого настрою
-
- 47
Американські науковці виявили найпростіші спосіб, як знизити ризики розвитку депресивних розладів без надмірних зусиль та грошей. Цей лайфхак також здатен продовжити життя.
Дослідники зі США заявили, що існує простий та ефективний спосіб для профілактики депресії. І не варто шукати диво-пігулку, адже нею є звичайні фізичні навантаження. Саме спорт дозволяє не лише покращити імунітет, а покращує ментальне здоров'я.
І ще: Науковці пояснили, чому не можна кричати на собак
Виявилось, що 4 години активних навантажень на тиждень знижують шанси на появу депресивних розладів на 15-20%. Тобто, близько 30 хвилин занять у залі, активного прибирання, роботи у саду, пробіжки чи чогось подібного - це шанс отримати не лише красиве тіло, а й міцнішу психіку.
"Це працює навіть у тому випадку, якщо ви генетично схильні до депресій. Наші дослідження показують, що спорт є найкращою профілактикою депресії, а також захищає від інших ментальних проблем. Ліки проти депресії, які так довго шукати учені, виявились дуже простими", – наголошують працівники Гарвардського університету, які попрацювали над науковою роботою.
Читайте також: Що питає чоловік, який має серйозні наміри у стосунках
-
12:05Транзит Меркурія: що це і коли зможуть побачити українці
-
11:42Легендарний склад ВіаГри об'єднався вперше за 15 років: відео виступу на Танцях з зірками
-
11:26Sonya Kay – Ходимо: дивіться новий кліп, який повертає у літо
-
11:20ТЕСТ: Який ти кіношний герой Леонардо Ді Капріо
-
10:54Тут спекотно: сексуальна Алексіс Рен потішила пляжними фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:55Расизм на матчі Шахтар – Динамо: Тайсон показав фак і звернувся до фанів
-
09:30Американець випадково отримав чай з марихуаною в McDonald’s
-
08:56Всього 30 хвилин: як уникнути депресії та поганого настрою
-
08:31Бруклін 9-9: оголошена дата виходу 7 сезону серіалу
-
07:53Apple Card звинуватили у сексизмі: що не так
-
07:33Умільці зібрали бетмобіль з реактивним двигуном від Boeing
-
07:15Погода в Україні 11 листопада: точний прогноз по містах
-
00:28Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в дванадцятому прямому ефірі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 10 листопада
-
21:50Що питає чоловік, який має серйозні наміри у стосунках
-
21:28У Фінляндії на пляжі виявили тисячі крижаних куль: що це?
-
21:0011 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Зима близько: лікарі розповіли про користь мандаринів
-
20:15Сергій Притула показав милий сімейний кадр
-
19:55Художниця показує кумедні та милі моменти життя у парі: фото
-
19:30Кохана Роналду у відвертій позі на новому фото
-
19:16У мережі знайшли найкращого татуся: відео
-
18:56Офіційно: Instagram почне приховувати лайки
-
18:19Художниця заради експерименту дозволила глядачам робити з собою все, що завгодно: 18+
-
11:20ТЕСТ: Який ти кіношний герой Леонардо Ді Капріо
-
09:55Расизм на матчі Шахтар – Динамо: Тайсон показав фак і звернувся до фанів
-
07:15Погода в Україні 11 листопада: точний прогноз по містах
- 10 листопада
-
21:50Що питає чоловік, який має серйозні наміри у стосунках
-
19:16У мережі знайшли найкращого татуся: відео
-
17:25Дівчина тижня: розкута порнозірка Британія Разаві, яка заводить мережу апетитними формами
-
16:32ШАХТАР – ДИНАМО ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу Прем'єр-ліги
-
14:31День холостяка 11 листопада: найкращі подарунки для себе коханого
-
11:15Усього 7 хвилин на день: це заняття продовжить ваше життя
-
08:13Науковці зруйнували популярний міф про кімнатні рослини
- 09 листопада
-
21:23Наді не соромно? Чоловіка Дорофєєвої розкритикували за витівку на літаку
-
19:20З чим носити чоловічий дощовик: 10 найкращих ідей у фото
-
16:54Експерти назвали головну помилку при зборі ручної поклажі
-
14:13З якої літери починається найбільше слів в українській мові: цікаві дані
-
12:00Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
-
08:34Як зробити чай з імбиром максимально корисним
- 08 листопада
-
22:50Вона оцінить: як зробити максимально приємний еротичний масаж
-
19:00100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
-
16:51Гостя з майбутнього: як змінилися актори фільму нашого дитинства
-
16:05Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні
-
14:15ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
-
12:15Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
10:15Найпопулярніші вірші українських поетів, які знають у всьому світі
-
07:17Погода в Україні 8 листопада: точний прогноз по містах
- 07 листопада
-
21:52Зеленський записав нове відео за кермом Tesla: складно бути президентом