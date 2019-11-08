Науковці пояснили, чому не можна кричати на собак

Тренування, побудовані на принципах покарання та негативного закріплення рефлексу, можуть мати довгострокові негативні наслідки для психічного стану собаки. Саме тому вчені не рекомендують кричати на своїх чотирилапих улюбленців!

У новому дослідженні вчені продемонстрували довготривалий ефект, який крик може мати на собаку. За словами дослідників, господар ні в якому разі не повинен кричати на вихованця або застосовувати до нього фізичне покарання для дресирування.

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Команда дослідників на чолі з біологом Ганною Катариною Вієйрою ді Кастро з Університету Порту (Португалія) довела, що тренування, побудовані на принципах покарання та негативного закріплення рефлексу, можуть мати довгострокові негативні наслідки для психічного стану собаки.

Наші результати показують, що собаки-компаньйони, навчені з використанням аверсивних методів, були менш психічно благополучні у порівнянні з собаками-компаньйонами, яких навчали за допомогою методу нагород, – пояснили дослідники.

Дослідники спостерігали за 92 собаками з дресирувальних центрів міста Порту. 42 собак з трьох шкіл навчали за допомогою методу нагород (частувань або ігор). Навчання інших 50 було побудовано на принципі негативного закріплення рефлексу – на собак кричали і карали фізично.

Крик негативно впливає на психіку собаки

Кожну собаку знімали на відео протягом перших 15 хвилин трьох тренувальних сесій. Крім того, вчені відбирали зразки слини тварин, щоб оцінити рівень стресу, отриманого від тренування. Зразки бралися у кожної собаки відразу після тренування і в домашніх умовах. Дослідників цікавив рівень гормону стресу кортизолу в слині.

Учені також проаналізували поведінку собак під час тренувань: вони шукали такі прояви стресової поведінки, як позіхання, облизування губ, підняття лап і гавкання.

Як і очікувалося, собаки, яких навчали аверсивними методами, проявляли більше ознак стресової поведінки, а рівень кортизолу в їхній слині після тренування був значно вищим, ніж у тих вихованців, яких навчали методом нагород.

Учені також спробували оцінити довгострокові наслідки цього стресу. Через місяць після першого етапу дослідження команда намагалася навчити собак асоціювати миску, розташовану в одному кінці кімнати, з ковбасною закускою. У мисці на одній стороні завжди було частування, а решта постійно була порожня. При цьому обидві посудини натирали ковбасою, щоб запах не видавав потрібну миску.

Агресія не матиме позитивних наслідків

Коли собаки виконували завдання успішно, вчені переставляли миски в інші місця і спостерігали, як швидко тварини підійдуть до них у пошуках частування. Вважається, що якщо собака буде шукати їжу повільно і неохоче, вона більш песимістично налаштована щодо вмісту миски.

Експеримент показав, що собаки, навчені методом покарань, завжди повільніше наближалися до миски. Цікаво й те, що навчені методом нагород собаки швидше здогадалися, що наявність закуски залежить від розташування миски.

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