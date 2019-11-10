Що питає чоловік, який має серйозні наміри у стосунках

Психологи назвали 5 простих запитань, які вказують на те, що чоловік хоче пов'язати з вами своє майбутнє.

Що ти думаєш щодо шлюбу? Якщо він замислюється про майбутнє ваших стосунків, він хоче внести ясність в цю картину. Він може ставити і навідні питання, нібито розмірковуючи над стосунками ваших спільних знайомих.

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Ти б хотіла дітей? Далеко не всі чоловіки замислюються про це і планують появу спадкоємців. Але будьте впевнені, що ваш коханий зауважує те, в яких стосунках ви з дітьми і чи вмієте ви знайти з ними спільну мову. Як і в попередньому випадку, це питання він може ставити між іншим.

До чого ти прагнеш? Чоловік, який має серйозні плани на жінку, цікавиться не тільки її захопленнями і хобі, а й хоче дізнатися її глобальні цілі на життя. Він неодмінно захоче дізнатися, якою бачить себе його кохана жінка через 5, 10, 20 років.

Серйозні стосунки

Як я можу тобі допомогти? Він просто хоче, щоб ви були щасливі, тому з перших хвилин розмови вміє розгадати ваш настрій і зрозуміти, що ви чимось стурбовані.

Він радиться з вами. Якщо чоловік має на вас серйозні плани, він буде цікавитися вашою думкою і довіряти вам свої секрети і думки. Коли він залучає вас у важливі для нього справи і питає, що ви думаєте з того чи іншого приводу, значить, все дуже серйозно.

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