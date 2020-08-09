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Всього 20 хвилин: це тренування приведе у форму кожного

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Ефективні короткі тренування вдома - фото 1
Ефективні короткі тренування вдома

Літо добігає кінця, але тема схуднення не припиняє бути актуальною. Тому для всіх охочих привести себе у форму є чудове відеотренування, на яке потрібно всього 20 хвилин.

На профілі Hiit Workouts в соцмережі Instagram з'явився свіжий ролик з тренуванням, яке точно підійде кожному. Лише 20 хвилин, зате дуже багато зусиль і ефектні результати вже за короткий час. В період пандемії будь-які фізичні навантаження є необхідними і не лише для тих, хто прагне покращити свою фігуру. Поки спортзали та фітнес-клуби все ще не абсолютно безпечні, можна влаштувати зону для тренувань вдома із комплексом з 6 вправ.

І ще: Зіркова тренерка Аніта Луценко показала, як правильно робити планку

Як виглядає комплекс:

  • Випад у планці зі зміною ніг
  • Атомні відтискання
  • Планка з тягою та вихід у присідання
  • Випади вперед/назад зі зміною ніг
  • Боковий випад та стрибок після присідання
  • Випад зі стрибком

Ролик чудово демонструє, як потрібно виконувати вправи, тому можна не хвилюватись, що ви робите щось неправильно. Відзначимо, що кожен з пунктів у комплексі займає приблизно 30-40 секунд. Між вправами можна відпочити 10-20 секунд. Кількість повторень залежить від фізичної підготовки, тому можна починати з 2-3 і плавно йти до 5-6.

Читайте також: Фахівці написали трек, який допомагає швидко схуднути

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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