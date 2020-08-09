Всього 20 хвилин: це тренування приведе у форму кожного

Літо добігає кінця, але тема схуднення не припиняє бути актуальною. Тому для всіх охочих привести себе у форму є чудове відеотренування, на яке потрібно всього 20 хвилин.

На профілі Hiit Workouts в соцмережі Instagram з'явився свіжий ролик з тренуванням, яке точно підійде кожному. Лише 20 хвилин, зате дуже багато зусиль і ефектні результати вже за короткий час. В період пандемії будь-які фізичні навантаження є необхідними і не лише для тих, хто прагне покращити свою фігуру. Поки спортзали та фітнес-клуби все ще не абсолютно безпечні, можна влаштувати зону для тренувань вдома із комплексом з 6 вправ.

І ще: Зіркова тренерка Аніта Луценко показала, як правильно робити планку

Як виглядає комплекс:

Випад у планці зі зміною ніг

Атомні відтискання

Планка з тягою та вихід у присідання

Випади вперед/назад зі зміною ніг

Боковий випад та стрибок після присідання

Випад зі стрибком

Ролик чудово демонструє, як потрібно виконувати вправи, тому можна не хвилюватись, що ви робите щось неправильно. Відзначимо, що кожен з пунктів у комплексі займає приблизно 30-40 секунд. Між вправами можна відпочити 10-20 секунд. Кількість повторень залежить від фізичної підготовки, тому можна починати з 2-3 і плавно йти до 5-6.

Читайте також: Фахівці написали трек, який допомагає швидко схуднути