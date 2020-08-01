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Всього 13 хвилин на день: як продовжити життя та покращити здоров'я

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Найефективніший спосіб продовжити життя - фото 1
Найефективніший спосіб продовжити життя

Британські науковці назвали найпростіший та найдієвіший спосіб продовжити молодість, зміцнити здоров'я та збільшити тривалість життя. Для цього потрібно виділити хоча б 13 хвилин вільного часу кожного дня.

Працівники британської медичної страхової компанії Vitality наголошують, що людський організм потребує регулярної фізичної активності, щоб підтримувати роботу всіх органів та систем.

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"Регулярні фізичні вправи реально підвищують тривалість життя. Якщо ви будете витрачати близько чверті години на день на активність, то проживете довше на 3 роки. Більш тривалі навантаження мають вираженіший позитивний ефект", – наголошують експерти.

Всього 13 хвилин на день: як продовжити життя та покращити здоров'я - фото 418646

І це не просто голослівні дані, адже у Vitality провели аналіз статистичних даних близько 140 тисяч клієнтів. Він і підтвердив, що щоденні заняття особливо важливі для тих людей, які не мають доволі активного режиму дня.

"Якщо ви витрачаєте 90 хвилин на тиждень на фізичні навантаження, то це всього 13 хвилин на день. Навіть найбільш зайняті люди зможуть знайти цей час, щоб витратити його на покращення свого фізичного стану. Коротка пробіжка, прогулянка на велосипеді, вправи на тренажерах тип фізичної активності може бути різним, але важливо дотримуватись регулярності", – підсумували фахівці.

Всього 13 хвилин на день: як продовжити життя та покращити здоров'я - фото 418647

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Джерело: newsyou.info
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