Всесвітній день блондинок: ТОП-5 найкращих фільмів про білявок

31 травня у світі відзначають Міжнародний день білявок. З цієї нагоди ми підготували для вас добірку найкращих фільмів про блондинок, де головні ролі зіграли саме біляві красуні! Гарного перегляду!

Джентльмени віддають перевагу білявкам

Оригінальна назва: Gentlemen Prefer Blondes

Жанр: мелодрама, комедія

Країна: США

Рік: 1953

Тривалість: 91 хв

Режисер: Говард Хоукс

Акторський склад: Мерілін Монро, Джейн Расселл

Сюжет. Зірки сцени Лорелей та Дороті їдуть до Парижа. Їх переслідує приватний детектив, якого найняв підозрілий батько нареченого Лорелей, а ще за ними їде багатий, закоханий старий та багато інших шанувальників.

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Білявка в законі

Оригінальна назва: Legally Blonde

Жанр: комедія

Країна: США

Рік: 2001

Тривалість: 96 хв

Режисер: Роберт Лукетич

Акторський склад: Різ Візерспун, Люк Вілсон, Сельма Блер, Меттью Девіс

Сюжет. Головна героїня Елл – блондинка з Каліфорнії. Вона розумна, красива, бездоганно одягнена та рішуча дівчина. Спочатку блондинка Елл переслідує свого хлопця до юридичної школи, а потім вона розуміє, що чогось та й варта сама, тому розпочинає свій власний шлях у юриспруденції.

Білявка в ефірі

Оригінальна назва: Walk of Shame

Жанр: комедія

Країна: США

Рік: 2014

Тривалість: 95 хв

Режисер: Стівен Брілл

Акторський склад: Елізабет Бенкс, Джеймс Марсден, Гілліан Джейкобс, Сара Райт, Ітан Саплі, Білл Барр, Кен Давітян

Сюжет. Головна героїня – новинний репортер на телеканалі Лос-Анджелеса. Проте дівчина мріє стати головною ведучою новин. І ось оголосили про прослуховування на цю посаду, але так відбувається, що за всяку ціну їй потрібно за 8 годин дістатися на цю співбесіду через закрите місто.

Атомна Блондинка

Оригінальна назва: Atomic Blonde

Жанр: шпигунський трилер

Країна: США

Рік: 2017

Тривалість: 115 хв

Режисер: Девід Леітч

Акторський склад: Шарліз Терон, Джеймс Мак-Евой, Джон Гудмен

Сюжет. Під час холодної війни у Берлін відправляється агент під прикриттям МІ6. Вона і є головною героїнею. Її мета – розслідування вбивства товариша по службі та відновлення зниклого списку подвійних агентів.

Красуня на всю голову

Оригінальна назва: I Feel Pretty

Жанр: комедія

Країна: США та КНР

Рік: 2018

Тривалість: 110 хв

Режисер: Еббі Кон та Марк Сільверстайн

Акторський склад: Мішель Вільямс, Емі Шумер, Рорі Сковел, Том Хоппер, Лорен Гаттон, Наомі Кемпбелл

Сюжет. Головна героїня бореться з почуттями невпевненості та низькою самооцінкою. З новою впевненістю дівчина усвідомлює своє право на безстрашне та бездоганне життя. Проте, що ж буде, коли вона зрозуміє, що її зовнішній вигляд ніколи не зміниться...

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