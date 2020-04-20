"Все буде добре": дослідники розповіли, чи справді ці слова підтримки заспокоюють

Говорити засмученій людині "все добре", "не переживай", "все налагодиться" – це спосіб зробити ще гірше, а заодно і зіпсувати відносини. До такого висновку прийшли дослідники з Оксфордського університету.

Так, в експерименті брали участь 325 осіб. Всі вони перебували в шлюбі і розповіли вченим, як партнери їх підтримують. Результати розділили на дві групи: в першому випадку учасники зазвичай чують від партнера щось в дусі "тобі не потрібно так переживати, все ж добре". Іншим кажуть, що у них є всі підстави відчувати стрес.

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Люди з другої групи оцінюють свій стан після підтримки набагато краще, ніж з першої. Вчені пояснюють це тим, що спроби звести нанівець чужі емоції підсвідомо розцінюються як контроль і примус, навіть якщо людина щиро хоче допомогти.

Щоб дійсно когось втішити, краще за все визнати проблему і дати людині зрозуміти, що ви їй співчуваєте. Так вона швидше зрозуміє, що не самотня.

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