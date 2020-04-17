Науковці розповіли, представники яких професій розлучаються найчастіше

Передбачити розвиток подій сімейного життя, як нам здається, практично неможливо. Завжди існує ймовірність, що все піде коту під хвіст, і навіть найміцніша пара завершить свої ідеальні стосунки. Психологи виявили цікаву закономірність: представники цих професій розлучаються найчастіше.

Соціологи з Каліфорнійського університету на чолі з доктором наук Натаном Яу провели дослідження, щоб дізнатися, чи існує зв'язок між сферою зайнятості та ймовірністю розлучення. І якщо так, то представники яких професій схильніші до цього.

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Виявилося, зв'язок дійсно є. Причому у безробітних шанс зрадити вищий, ніж у тих, хто працює. Можливо, це якось пов'язано з наявністю вільного часу.

У цілому результати у Натана Яу вийшли досить очікуваними. У зоні ризику професії, пов'язані з підвищеною мобільністю: стюардеси, водії і т.д. А також ті, кому за службовим обов'язком доводиться спілкуватися з великою кількістю людей: офіціанти, менеджери, перукарі, фотографи, бармени тощо.

Представники цих професій розлучаються найчастіше

На нижній позначці шкали частоти розлучень – програмісти, педіатри, ветеринари та сільгоспробітники. Трохи вища ймовірність завести інтрижку на стороні у суддів, архітекторів і вчителів.

Рівень зарплати теж впливає на ймовірність розлучення: пари з високим достатком розлучаються рідше.

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