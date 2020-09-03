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Вродлива модель Сара Сампайо знялась топлес (фото 18+)
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Популярна модель та ангел Victoria's Secret Сара Сампайо розбурхала мережу пікантною фотосесією топлес. Тут спекотно!
29-річна португальська модель Сара Сампайо активно працює над своєю кар'єрою, тому часто з'являється на обкладинках модних видань, світських заходах та зйомках для брендів. До того ж дівчина веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать більш як 7 мільйонів підписників.
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Нещодавно красуня стала зіркою нової фотосесії відомого фешн-фотографа Грега Свальса. На кадрах дівчина позує топлес без косметики біля басейну. І така зваблива врода Сари мало кого залишила байдужим, адже красуню засипали компліментами. Зацініть:
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