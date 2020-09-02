Секс-бомба: 54-річна Сальма Хайєк відзначила день народження світлиною в купальнику

2 вересня неймовірна Сальма Хайєк відсвяткувала своє 54-річчя. З цієї нагоди актриса поділилася серією фотографій з відпочинку, на яких вона позує у чорному купальнику з накидкою навколо стегон і яскраво-жовтій сукні з розрізами з боків.

Мусимо сказати, що у свої літа Сальма виглядає просто приголомшливо. Не знаємо, кому вона там продала душу, аби мати таке тіло, але воно – неймовірне!

Вам сподобається: Сальма Хайек у бікіні розслабилася в басейні

"Я дуже вдячна і пишаюся кожним роком з прожитих мною 54 років. Спасибі всім за привітання, особливо моїм шанувальникам, які створили спеціальний акаунт на честь мого дня народження. Ось це подарунок!" – підписала Сальма один з постів.

Фанати спеціально зареєстрували новий акаунт @salmahappybirthday, на сторінці якого залишили свої побажання для неї та розповіли, що вона означає для них. Також з днем ​​народження Хайєк привітали Ешлі Джадд, Джейсон Момоа, Жизель Бундхен і Галь Гадот.

Нагадаємо, в червні Сальма Хайєк виклала в інстаграмі пост у стилі "До / Після", показавши сиве волосся й обличчя без макіяжу.

Кіану Рівз святкує 56 років! Проходьте тест і вгадуйте фільм з актором за фото