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Найкрасивіша гравець у покер розбурхала новим відео (18+)

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Сара Андервуд у новому відео - фото 1
Сара Андервуд у новому відео / instagram.com/saraunderwood

Блогерка та одна із найбільш привабливих гравців у покер Сара Андервуд привернула до себе увагу мережі через пікантне відео, на якому позує у звабливій білизні. З почуттям гумору у цієї білявки все так само добре, як і з фігурою.

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

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Нещодавно красуня опублікувала ефектне відео з рекламою магазину жіночої білизни та вбрання Fashion Nova, до якої підійшла з гумором. На перших секундах вона з'являється у кадрі лише у спідньому від бренду, мовляв, на прогулянку, а мить розуміє, що на ній надто мало одягу. Така реклама сподобалась користувачам, тож Сару засипали компліментами за оригінальність та розкішну фігуру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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