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Вродлива модель Олівія Метерз в ледь помітному бікіні захопила новими фото – 18+

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Олівія Метерз похизувалась розкішною фігурою - фото 1
Олівія Метерз похизувалась розкішною фігурою / instagram.com/olivia.mathers

Популярна модель Олівія Метерз знову прикувала до себе увагу шанувальників, а все через сонячні кадри у спокусливому купальнику. Порція літа і краси!

25-річна австралійська блогерка та модель Олівія Метерз зачаровує своєю вродою не лише у яскравих зйомках, а й на своєму профілі в інстаграмі. Тут за миловидною дівчиною стежать понад 676 тисяч підписників, пише Радіо MAXIMUM.

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Все тому, що модель регулярно публікує сонячні кадри зі своїх буднів та фотосесій. І в цієї красуні літо майже ніколи не завершується. Свіжі знімки Олівії це лише підтверджують, адже на них вона позує у ледь помітних купальників, що підкреслюють її струнку фігуру.

Вродлива модель Олівія Метерз в ледь помітному бікіні захопила новими фото – 18+ - фото 515898

Вродлива модель Олівія Метерз в ледь помітному бікіні захопила новими фото – 18+ - фото 515899

Вродлива модель Олівія Метерз в ледь помітному бікіні захопила новими фото – 18+ - фото 515900

Джерело фото: instagram.com/olivia.mathers

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