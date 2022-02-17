Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення Alina Pash Євробачення

Вранці та ввечері: фітнес-модель здивувала чесними фото у спідньому

  • 327
Фітоняшка показала реальні фото своїх форм - фото 1
Фітоняшка показала реальні фото своїх форм / instagram.com/liz.bitesback

Прихильниця фітнес Ліз показала, як за день змінюється її струнке тіло, і добряче здивувала своїх прихильників. Жодних прикрас та фотошопу!

Фітоняшка Ліз активно веде профіль в інстаграмі під ніком liz.bitesback, де мотивує займатись фізичними навантаженнями та любити себе. Нещодавно ж красуня вирішила зруйнувати міф про завжди ідеальних дівчат зі спортзалів, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Пишнотіла модель стала секс-символом, після того, як відмовилася від фотошопу

Річ у тому, що деякі люди потрапляють у пастку через думки про те, як досягнути плоского живота, щоб бути сходити на тих, кого бачать в мережі. І це можу бути дуже виснажливий досвід. Але ідеальний вигляд зірок інтернету не вказує, що вони є такими стрункими. Саме на це вирішила звернути увагу руда красуня Ліз, опублікувавши фото у спідньому на початку та наприкінці дня.

"Ваше тіло вранці буде мати інший вигляд вранці, ніж ваше тіло ввечері. Ваш живіт буде змінюватись упродовж дня, і ні в кого він не може бути весь час плоским, бо їжу треба десь зберігати. Поки ви не відчуваєте болю, то здуття живота є цілком нормальним явищем. Це не означає, що ви раптово розтовстіли чи втратили весь прогрес від тренувань, це не означає, що ви стали менш красивими", – наголошує дівчина.

Також вона закликає припинити ненавидіти себе та почати приймати своє тіло у будь-якому вигляді. Таке посилання неабияк припало до душі підписникам, адже далеко не кожна дівчина готова показати своє "справжнє" тіло.

Читайте також: Дівчина тижня: спокуслива зірка Instagram Ірен Чжао, яка заробляє мільйони на своїх фото

пропозиції партнерів
Новини