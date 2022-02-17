Вранці та ввечері: фітнес-модель здивувала чесними фото у спідньому

Прихильниця фітнес Ліз показала, як за день змінюється її струнке тіло, і добряче здивувала своїх прихильників. Жодних прикрас та фотошопу!

Фітоняшка Ліз активно веде профіль в інстаграмі під ніком liz.bitesback, де мотивує займатись фізичними навантаженнями та любити себе. Нещодавно ж красуня вирішила зруйнувати міф про завжди ідеальних дівчат зі спортзалів, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Пишнотіла модель стала секс-символом, після того, як відмовилася від фотошопу

Річ у тому, що деякі люди потрапляють у пастку через думки про те, як досягнути плоского живота, щоб бути сходити на тих, кого бачать в мережі. І це можу бути дуже виснажливий досвід. Але ідеальний вигляд зірок інтернету не вказує, що вони є такими стрункими. Саме на це вирішила звернути увагу руда красуня Ліз, опублікувавши фото у спідньому на початку та наприкінці дня.

"Ваше тіло вранці буде мати інший вигляд вранці, ніж ваше тіло ввечері. Ваш живіт буде змінюватись упродовж дня, і ні в кого він не може бути весь час плоским, бо їжу треба десь зберігати. Поки ви не відчуваєте болю, то здуття живота є цілком нормальним явищем. Це не означає, що ви раптово розтовстіли чи втратили весь прогрес від тренувань, це не означає, що ви стали менш красивими", – наголошує дівчина.

Також вона закликає припинити ненавидіти себе та почати приймати своє тіло у будь-якому вигляді. Таке посилання неабияк припало до душі підписникам, адже далеко не кожна дівчина готова показати своє "справжнє" тіло.

Читайте також: Дівчина тижня: спокуслива зірка Instagram Ірен Чжао, яка заробляє мільйони на своїх фото