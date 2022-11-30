Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на "не ідеальній" фігурі – фото

Американка Кеті Стуріно на власному прикладі показує, що модні образи можуть мати розкішний вигляд не лише на струнких моделях. Бо краса та відчуття стилю не залежать від розмірів!

Блогерка, письменниця та засновниця бренду Megababe Кеті Стуріно прагне довести, що "стиль не має розмірів". Саме тому вона створила окремий тег #SuperSizeTheLook на своєму профілі в інстаграмі, під яким ділиться знімками з ефектними образами для жінок з не модельними параметрами, пише Радіо MAXIMUM.

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Кеті обожнює стежити за вбраннями зірок, тож відтворює деякі з них на собі. Таким чином вона також сподівається підвищити обізнаність про інклюзивність розмірів та допомогти іншим почуватись впевнено і комфортно у власному тілі. Тож не дивно, що за блогеркою стежать понад 790 тисяч користувачів. Як черпає натхнення Стуріно і що з цього виходить – дивіться далі.

Джерело фото: instagram.com/katiesturino

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