Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на "не ідеальній" фігурі – фото

  • 47
Кеті повторює образи зірок, щоб показати, що стиль не має розміру - фото 1
Кеті повторює образи зірок, щоб показати, що стиль не має розміру / instagram.com/katiesturino

Американка Кеті Стуріно на власному прикладі показує, що модні образи можуть мати розкішний вигляд не лише на струнких моделях. Бо краса та відчуття стилю не залежать від розмірів!

Блогерка, письменниця та засновниця бренду Megababe Кеті Стуріно прагне довести, що "стиль не має розмірів". Саме тому вона створила окремий тег #SuperSizeTheLook на своєму профілі в інстаграмі, під яким ділиться знімками з ефектними образами для жінок з не модельними параметрами, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото

Кеті обожнює стежити за вбраннями зірок, тож відтворює деякі з них на собі. Таким чином вона також сподівається підвищити обізнаність про інклюзивність розмірів та допомогти іншим почуватись впевнено і комфортно у власному тілі. Тож не дивно, що за блогеркою стежать понад 790 тисяч користувачів. Як черпає натхнення Стуріно і що з цього виходить – дивіться далі.

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516384

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516385

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516386

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516387

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516388

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516389

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516390

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516391

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516392

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516393

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516394

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516395

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516396

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516397

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516398

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516399

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516400

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516401

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516402

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516403

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516404

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516405

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516406

Стиль не лише для худих: блогерка повторює образи зірок на 'не ідеальній' фігурі – фото - фото 516407

Джерело фото: instagram.com/katiesturino

Читайте також: Що вдягнути на Новий рік 2023: поради для всіх знаків Зодіаку

пропозиції партнерів
Новини