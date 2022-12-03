Плутають з донькою: 62-річна американка розкрила таємницю свого юного вигляду

Щодня ця 62-річна американка отримує чимало компліментів через свою зовнішність. І секрет цієї красуні дуже простий!

62-річна Доун Хабшер та 30-річна Шер Хабшер настільки схожі, що важко повірити у те, що вони не сестри, а матір з донькою. Сім'я часто публікує спільні відео у TikTok, де весело проводить час, а глядачі не можуть відвести погляд від розкішного вигляду жінок, пише Радіо MAXIMUM.

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Щодня Доун засипають компліментами про те, який юний вигляд вона має. Тож не забарилось відео, у якому 62-річна американка розкрила свій секрет вічної юності.

Найкраща порада, яку я можу дати, це не перейматись через дрібниці, – наголосила жінка.

Вона також вважає важливим не лише позбавлятись стресу, оскільки є й інші прості кроки для того, щоб позбутись зморшок.

Пийте багато води. Дуже багато, а також не забувайте про здорове харчування, – ділиться Доун, яка дотримується вегетаріанської дієти, тому не вживає м'ясо та рибу.

Також жінка не любить довго перебувати на вулиці у надто сонячні дні, тож завжди носить капелюх та обов'язково використовує засоби з SPF, щоб захистити шкіру.

І Дон, і її донька Шер щодня займаються спортом, тож радять залишатись максимально активними. За словами красунь, підтримка фізичної форми є дуже важливим фактором, коли йдеться про молодість та свіжий вигляд. Також вони радять використовувати лише ту косметику, яка справді підходить вашій шкірі.

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