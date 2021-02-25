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У чому користь базових простих вправ для схуднення
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Базові вправи протиставляють ізолюючим, які втягують тільки один суглоб і стимулюють одну групу м'язів. Найбільш ефективними вправами є базові. Їх можна виконувати вдома, під час подорожей і в перервах на роботі.
Розвивають силу
Чим більше м'язів і суглобів ви залучаєте під час виконання вправи, тим більшу вагу ви можете підняти. Чим більше ви будете практикувати вправу, тим більше ви зможете з часом підняти. Процес поступового збільшення ваги допоможе організму адаптуватися і швидше зміцнитися.
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Ефективні
Якщо у вас завжди не вистачає часу на спортивний зал, то виконуйте регулярно базові вправи. Вони допоможуть одночасно зміцнити кілька груп м'язів без зосередження на кожній окремо.
Допомагають спалити більше калорій
Вправи, які використовують більше м'язової тканини, споживають більше кисню, допомагають спалити більше калорій. Оскільки ви рухаєтеся в просторі і використовуєте кілька м'язів і суглобів, при базових вправах (випади або ходьба) ви спалюєте більше калорій, ніж під час ізолюючих вправ.
Відтворюють звичайні рухи
Багатосуглобні вправи з декількома м'язами зазвичай імітують повсякденні рухи краще, ніж односуглобні вправи. Наприклад, станові тяги імітують рух підняття важких предметів з підлоги (ящиків, продуктових пакетів, меблів). Присідання повторюють рух підйому і опускання з сидячого положення. А робити віджимання це все одно, що відштовхнутися від підлоги.
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