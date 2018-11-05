Перший в історії чоловік проплив навколо острова Великобританія

Британець Росс Еджлі втретє потрапив до Книги рекордів Гіннесса, ставши в неділю першою людиною в історії, якій вдалося проплисти навколо острова Великобританія.

33-річний Еджлі почав свій шлях з приморського міста Маргіт 1 червня і вплав за годинниковою стрілкою обплив величезний острів. В дорозі його супроводжував моряк Меттью Найт на катамарані, на борту якого Росс відпочивав і ночував.

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Еджлі перебував у воді по 12 годин на день і ні разу не зійшов на берег. Пропливши води Північного моря, Ла-Маншу, Ірландського моря і власне Атлантичного океану, Росс за 157 днів здійснив круговий шлях довжиною в 1791 морську милю (3317 км) і фінішував в тій же точці на пляжі Маргіта, де він стартував понад п'ять місяців тому.

За словами Еджлі, на цьому шляху йому довелося пережити найрізноманітніші враження: від спостереження дивно красивих світанків і заходів до опіків обличчя від дотику з медузами. За час цього рекордного запливу Росс втратив понад 500 тисяч калорій і, щоб відновити витрачений обсяг енергії, з'їв понад 640 бананів.

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