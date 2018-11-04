Володимир Кличко хоче побити 25-річний рекорд

Володимир Кличко розповів, що може змусити його поновити боксерську кар'єру.

Володимир Кличко, який більше року тому заявив про те, що він повісив рукавички на цвях, досі у прекрасній формі, однак для його повернення має статися щось екстраординарне.

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"Має статися щось незвичайне. Я все ще у формі, але не знаю, як довго зможу бути у таких кондиціях. Але, якщо у 45 або 46-річному віці я буду у відповідній формі, і у мене буде азарт всередині, думаю, що цей незвичайний момент може статися, щоб побити рекорд і стати найстаршим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Маю на увазі, що зараз це досягнення належить Джорджу Форману. Але, за названих мною умов, я би міг подумати про це", – цитує українця Givemesport з посиланням на телеканал FOX.

В 1994 році Джордж Форман у віці 45 років завоював титули чемпіона світу за версіями WBA та IBF, ставши найстаршим чемпіоном світу в історії боксу (цей рекорд був побитий у 2010 році напівваговиком Бернардом Хопкінсом, але Форман залишився найстаршим чемпіоном-важковаговиком).

Джордж Форман

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