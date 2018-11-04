Оголена дівчина перервала матч у Нідерландах: відео (18+)

Незвичайний голий інцидент стався на матчі другого дивізіону чемпіонату Нідерландів між "Рейнсбургсе Бойз" і "Амстердамом" (2:6).

Гра на кілька хвилин була перервана через оголену фанатку, яка пробралася на поле стадіоні "Мідделморс".

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Дівчина, на якій були лише татуювання, пробігла все поле з прапором, по дорозі встигнувши пококетувати з одним з футболістів. Ніхто зі стюардів або охорони арени не став затримувати блондинку, і вона благополучно втекла на трибуни.

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