Вперше за 35 років: на обкладинці Cosmopolitan з'явився чоловік

Відомий журнал Cosmopolitan вперше за довгий час прикрасила не акторка чи модель, а стиліст і блогер Джонатан Ван Несс. Він став першим чоловіком на обкладинці видання за 35 років, зате позував у сукні.

Перший випуст британського журналу Cosmopolitan у 2020 році вийде з чоловіком на обкладинці. Головний героєм номера став зірка шоу Queer Eye, блогер, стиліст, перукар та ведучий Джонатан Ван Несс. Однак це не завадило йому обрати персикову сукню Christian Siriano та кросівки від Nike. Як пояснила головна редакторка видання Клер Ходжсон, так у журналі представляють гендерну рівність та різну аудиторію читачів.

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Що ж до Ван Несса, то він називає себе небінарною особою (той, хто не визначає свою стать чи гендерну роль), але вживає чоловічі займенники для себе.

Варто додати, що востаннє чоловік опинився на обкладинці Cosmopolitan у далекому 1984 році, і це був британський виконавець Бой Джордж. Звісно ж, ще у 2012 розбурхав своєю появою на першій шпальті і гурт One Direction, але це був взагалі єдиний за історію видання випуск з групою чоловіків.

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