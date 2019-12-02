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Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото

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Зимовий манікюр - фото 1
Зимовий манікюр

На зимові свята важливо не лише підібрати гарний образ, але й не зіпсувати його недоречним манікюром. Читайте далі та дізнайтеся про головні тренди нейл-арту для зими.

Стилісти у сфері нейл-арту впевнені, що у рік Білого Металевого Щура модними будуть нігті у відтінках жовтого, золотого, коричневого, кольору Тіффані, сніжно білого, винного і червоного.

І ще: Подарунки на Новий рік 2020: ТОП ідей, що подарувати на рік Щура

Щодо довжини та форми нігтів, то обирайте те, що вам найбільше подобаються: короткі, середні, овальні тощо. Щоправда, абсолютним АНТИтрендом вважаються загострені саме середньої довжини нігті. Така відсилка до 90-их геть не в тренді. Гелеві нігті теж під забороною модних експертів.

Від новорічного дизайну на нігтях варто відмовитися. У тренді – простота та елегантність. Малюнки ялинкових іграшок, сніговиків, щурів будуть виглядати несмаком. Залиште такі "оригінальні" рішення для дитячих свят.

Якщо є вам дуже хочеться додати малюнок на нігті, то зробіть його максимально мінімалістичним: маленькі зірки або цяточки. Це буде в тему металу.

Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371645
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371647
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371646
Дуже гарний варіант з золотим кольором – бежевий лак з золотистим френчем.
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371649
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371648
Дизайн з блискітками теж в списку модних тенденцій для зустрічі Нового 2020 року.
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371652
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371651
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371650
Білий манікюр теж в тренді, як і колір символу прийдешнього року. Пацюку такий варіант припаде до душі.
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371653
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371654
Новорічний френч т манікюр з лунками не втрачають своєї актуальності.
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371655
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371656
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371657
Гарний варіант, який набирає обертів на шляху до популярності, – перламутровий лак.
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371658
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371659
Манікюр на зиму 2019 – 2020: модні тренди дизайну нігтів у фото - фото 371660

До теми: Модний колір Нового 2020 року, який буде в тренді в рік Щура

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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