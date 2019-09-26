Воздвиження Хреста Господнього 2019: історія, традиції і прикмети у свято

Свято Воздвиження Хреста Господнього традиційно відзначають 27 вересня. Воно належить до найбільших християнських празників року, а народні прикмети свідчать, що в цей день осінь передає свої права зимі. До вашої уваги історія і традиції свята.

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього – одне з 12 головних свят, які відзначають православні. Розповідаємо найголовніші факти про цей день.

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У день Хрестовоздвиження згадують знайдення Хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Це сталося в 326 році біля гори Голгофи в Єрусалимі. З VII століття у цей день ​​також відзначають повернення Животворящого Хреста з Персії візантійським імператором Іраклієм. Свято називається Воздвиження Хреста, бо і при знайденні, і при поверненні Хреста священники піднімали ("воздвигали") хрест три рази, щоб всі могли його бачити.



Історія свята розпочалася так: рівноапостольний цар Костянтин побажав збудувати храми Божий на священних для християн місцях у Палестині та знайти Хрест, на якому був розп'ятий Спаситель. Виконати бажання царя взялася його мати – цариця Олена.



У 326 році цариця Олена з цією метою вирушила до Єрусалима. Вона доклала багато зусиль, щоб відшукати Хрест Христовий, адже вороги сховали його під землею. Нарешті Олені вказали на одного старого єврея, який знав, де Хрест Господній. Після довгих розпитувань і умовлянь він розповів, що свята річ перебуває в одній печері, заваленій сміттям і землею, а зверху стоїть язичницький храм. Цариця наказала зруйнувати цю будівлю і відкопати печеру.

Констянтин та Олена знайшли Хрест

Коли розкопали печеру, то знайшли в ній три хрести і дощечку з написом: "Ісус Назарянин, Цар Юдейський". Потрібно було дізнатися, який з трьох хрестів належав Ісусові. Єрусалимський патріарх (єпископ) Макарій і цариця Олена твердо вірили і сподівалися, що Бог вкаже на святий Хрест Спасителя.



За порадою єпископа, хрести стали підносити до однієї важкохворої жінки. Від двох хрестів не відбулося ніякого чуда, коли ж поклали третій хрест – то вона негайно стала здоровою. Таким чином впізнали Хрест Господній, через який Господь зробив диво. Відтак, святі рівноапостольні царі Костянтин і Олена побудували великий храм на честь Воскресіння Христового над місцем страждань, поховання та воскресіння Ісуса.



Цариця Олена частину Хреста принесла своєму синові Костянтину, а іншу частину залишила у Єрусалимі. Цей дорогоцінний залишок і досі зберігається в храмі Воскресіння.

У цей день потрібно відвідати храм, де проходить свята Літургія, що завершується урочистою демонстрацією Хреста. Кожен православний прагне потрапити на церковну службу, помолитися за своїх рідних, покаятися і доторкнутися до Хреста.

Воздвиження Хреста Господнього

Після церковної служби слід зібратися за обіднім столом. Цікаво, що наші предки ласували в це свято пирогами з капустою.

З давніх часів прийнято очищати житло за допомогою освяченої води, цілющі властивості якої в цей день тільки посилюються. Вода віджене негативну енергію і захистить від недоброзичливців.

На Воздвиження предки загадували свої найпотаємніші бажання і вірили в їхнє здійснення. Бажання потрібно було загадувати, дивлячись на зграю птахів.

У свято можна займатися домашньою роботою, пранням, приготуванням їжі, але робити це потрібно лише при необхідності.

На Воздвиження слід відвідати храм

На Хрестовоздвиження випадає строгий піст. З раціону слід виключити м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти.

Найголовніша заборона – сварки, лайка і лихослів'я. Не можна давати волю своїм негативним емоціям.

Відмовтеся від галасливих посиденьок і розважальних заходів. Не можна садити рослини, займатися шиттям і рукоділлям.

У цей день не рекомендується ходити в ліс, щоб не турбувати звірів – вони готуються до зимової сплячки.

Це несприятливий час для нових починань: вони можуть обернутися провалом.

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