Воїни світла: гурт "Ляпис Трубецкой" переспівав свій хіт українською

Культова пісня "Воїни світла" відтепер звучатиме українською. Слова переклав український поет Сергій Жадан. Слухайте змінену музичну композицію!

Музичний гурт "Ляпис Трубецкой" не лише заспівав українською, а ще й презентував кліп на пісню "Воїни світла".

І ще: Не про війну, а про незламність українців: Wellboy випустив трек "Ворогів на ножі"

Відомо, що довелося дещо змінити аранжування пісні, а відеокліп знімали в естонському місті Таллінн.

Зараз фронтмен Сергій Міхалок зібрав гурт і команду, всі разом вони гастролюють Європою з благодійними концертами, щоб зібрати кошти.

Слухати пісню Ляпис Трубецкой – Воїни світла:

До теми: "Ми будемо жити!": Монатік випустив кліп на потужну пісню "From U to z"