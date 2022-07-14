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Воїни світла: гурт "Ляпис Трубецкой" переспівав свій хіт українською

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Воїни світла: гурт "Ляпис Трубецкой" переспівав свій хіт українською - фото 1

Культова пісня "Воїни світла" відтепер звучатиме українською. Слова переклав український поет Сергій Жадан. Слухайте змінену музичну композицію!

Музичний гурт "Ляпис Трубецкой" не лише заспівав українською, а ще й презентував кліп на пісню "Воїни світла".

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Відомо, що довелося дещо змінити аранжування пісні, а відеокліп знімали в естонському місті Таллінн.

Зараз фронтмен Сергій Міхалок зібрав гурт і команду, всі разом вони гастролюють Європою з благодійними концертами, щоб зібрати кошти.

Слухати пісню Ляпис Трубецкой – Воїни світла:

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