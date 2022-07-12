"Ми будемо жити!": Монатік випустив кліп на потужну пісню "From U to z"

MONATIK зробив реліз анімованого кліпу на один зі своїх останніх синглів – "From U to z". Режисером став Дмитро Нечепуренко з DredLock Production. Слухайте і ви потужну композицію!

Український артист MONATIK на початку липня випустив мініальбом "ART Оборона". Композиції з цього ЕР вже займають провідні позиції в музичних чартах Apple Music, Spotify та інших стрімінгових платформах.

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"Зараз найболючіше місце кожного українця це – серце. Тому перший образ, який відповідає емоційній кулі, в якій ми існуємо під час війни – саме серце. Його шматують як зовні фізично, так і зсередини – емоційно та фізично водночас. Враження, що твій motor of love постійно на вістрі атаки та переважно без захисту, без бронежилета, повністю відкритий", – коментує відео режисер Дмитро Нечепуренко.

Також він зазначає, що символи промовисті й охоплюють весь спектр почуттів – любов, дружба, самовідданість, життя, смерть та війна.

Цей кліп виконаний у техніках колажу та стоп-моушн. Режисер намагався передати основний меседж – жагу до життя попри все і велике бажання українців перемогти зло та бути вільними.

Слухати пісню MONATIK – From U to z:

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