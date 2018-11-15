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Воротар збірної Англії забив гол у стилі Лобановського

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Збірна Англії проводить підготовку до спарингу зі збірною США - фото 1
Збірна Англії проводить підготовку до спарингу зі збірною США / twitter

Джордану Пікфорду вдалося забити гол у ворота з кутового: відео.

Воротар збірної Англії і "Евертона" Джордан Пікфорд на тренуванні національної команди виконав кутовий і зумів забити диво-гол ударом, який називають "сухий лист" і яким володів знаменитий Валерій Лобановський.

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Збірна Англії проводить підготовку до спарингу зі збірною США. Товариський матч відбудеться 15 листопада, початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Тим часом українець Андрій Шевченко був визнаний автором найкрасивішого голу "Мілана" за всю історію матчів з "Ювентусом".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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